Mega-Schlange trotz Kälte: Einzigartiges Verkaufs-Event zieht Menschen magisch an
Leipzig - Mit jedem neuen Stück auf der Bühne wächst auch der Kostüm-Fundus im Schauspiel Leipzig. Grund genug, mal ordentlich auszusortieren und die heiß begehrte Ware bei einem Verkauf im Foyer am Samstag unter die Leute zu bringen. Der Ansturm war dabei wie erwartet riesengroß.
"Wir trennen uns natürlich ungern von unseren tollen Kostümen", sagte Sarah Schramm, Pressesprecherin des Schauspiels Leipzig zu TAG24. "Aber wir brauchen Platz im Fundus und freuen uns, wenn unsere Kostüme im Sinne der Nachhaltigkeit ein zweites Leben bekommen."
Knapp 40 Kleiderständer voller Kostüme und Klamotten warteten daher am Samstagmorgen auf die bereits Schlange stehenden Besucher vor den Foyer-Türen.
Neben Kopfbedeckungen, Masken und Accessoires wartete als Prunkstück auch einen Hahnen-Kostüm (verwendet in "Die Hermannsschlacht") für 222 Euro auf neue Besitzer.
Mit dabei waren auch etwa Uniformen aus der Vorkriegszeit sowie Kostüme aus Stücken, die kürzlich noch auf der Bühne zu bestaunen waren ("Cabaret", "Luna Luna" oder "America").
Peggy (43) näht selbst
"So schöne Kleider bekommt man nirgends woanders", sagte etwa Peggy (43) aus Leipzig, die als freie Künstlerin arbeitet. "Ich nähe sie mir teilweise um und trage sie privat und auch im Business."
Anastasia (19) sucht ein Kostüm
"Wir brauchen das Kostüm für unseren demnächst geplanten Chicken-Run", die Studentin Anastasia (19) aus Leipzig. "Das bedeutet: Ein verkleidetes Chicken wird in circa zehn verschiedenen Bars gesucht. Wir wollen den Chicken-Run demnächst auf der Karli starten."
Thomas (31) aus Berlin ist oft im Schauspiel Leipzig
"Ich helfe meinem Freund, einige coole Drag-Outfits von Luna Neptune auszusuchen", sagt Thomas (31) aus Berlin zu TAG24. "Wir sind oft im Schauspiel Leipzig und freuen uns Kostüme kaufen zu können, die wir bereits auf der Bühne gesehen haben!"
Adrian (29) ist Drag-Artist
"Fundusverkauf ist immer eine kleine Retrospektive, was hier im Schauspiel zuletzt auf der Bühne passiert ist", sagt Adrian (29), Drag-Artist aus Leipzig und teils als 'Prinzessin Linette' unterwegs. "Die Kunst wird nach draußen getragen, weiterentwickelt und gelebt!"
Titelfoto: Bildmontage/Susann Friedrich