Mehr als 100 Verkehrsverstöße in Leipzigs "kleiner, feiner Merse": So will die Stadt für Ordnung sorgen

Leipzig - Gerade einmal sechs Monate ist es her, seit die sogenannte "kleine, feine Merse" zwischen Karl-Heine-Straße und Aurelienstraße zur Fußgängerzone erklärt wurde . Statt Ruhe vor dem Verkehr zu haben, werden die Anwohner jedoch immer wieder mit Verkehrsverstößen konfrontiert. Nun gab die Stadt bekannt, wie sie die Neu-Regelung künftig besser gewährleisten will.

Die Stadt führe regelmäßig Kontrollen auf dem Abschnitt der Merseburger Straße durch. Darüber hinaus sind auch bauliche Maßnahmen geplant, um die Fußgängerzone deutlicher zu machen. © Christian Grube

Darüber hinaus habe die Verwaltung auch bauliche Maßnahmen geprüft, um das Einfahrverbot von beiden Seiten aus besser sichtbar zu machen.

So soll noch in diesem Jahr der Gehweg an der Karl-Heine-Straße durchgängig gestaltet werden. Der Gehweg an der Aurelienstraße folge 2026. Die klassische Fahrbahneinmündung entfällt somit.

Das Schild "Lieferverkehr frei" soll ebenfalls verständlicher gestaltet werden. "Dadurch soll eindeutiger sichtbar sein, dass die Fußgängerzone dauerhaft gilt, jedoch in den angegebenen Zeiten für den Lieferverkehr freigegeben ist."

Auf Seiten der Aurelienstraße will die Stadt das Schild zudem um fünf Meter in Richtung der Straße versetzen und eine durchgezogene S-Linie aufzeichnen, um das Durchfahrtsverbot besser zu kennzeichnen.

Die "kleine, feine Merse", erfuhr im April 2024 auf gemeinsames Wirken von Zivilgesellschaft, Verwaltung, Stadtbezirksbeirat und Stadtrat eine Neuregelung. Zunächst zum verkehrsberuhigten Bereich erklärt erfolgte im September die Umwandlung in eine Fußgängerzone.