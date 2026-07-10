Mehrere Explosionen in der Nacht in Leipzig: 18-Jähriger muss schwer verletzt ins Krankenhaus
Leipzig - An mehreren Stellen im Leipziger Stadtgebiet kam es in der Nacht zu Freitag zu Explosionen. Eine Person wurde schwer verletzt. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.
Die erste Substanz detonierte um kurz vor Mitternacht in der Eutritzscher Straße im Zentrum-Nord. Das erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Freitagmorgen.
Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 18-Jähriger einen noch unbekannten Gegenstand angezündet und sich dabei selbst schwer verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Um 3.15 Uhr knallte es dann erneut. Dieses Mal in der Georg-Schwarz-Straße in Alt-West. Die Explosion beschädigte den Eingangsbereich eines Restaurants stark. Der Auslöser ist noch unbekannt.
Die dritte Explosion ging dann gegen 3.40 Uhr in der Universitätsstraße mitten im Zentrum hoch. Wieder wurde der Frontbereich einer Bar stark beschädigt. "Auch hier ist die Ursache für die Explosion gegenwärtig unbekannt", so Richter.
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Die Explosion in der Eutritzscher Straße steht wohl nicht in Zusammenhang mit den anderen
Die Ermittlungen stehen laut dem Sprecher noch am Anfang. So ist momentan auch noch unklar, ob die Explosionen zusammenhängen.
Aktuell besteht allerdings kein Anhaltspunkt dafür, dass die erste Detonation in der Eutritzscher Straße in Verbindung mit den anderen beiden steht.
Die Eutritzscher Straße wurde in der Nacht kurzzeitig zur Beweissicherung gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Die Bereiche um die Georg-Schwarz-Straße sowie die Universitätsstraße sind im Rahmen der Tatortarbeit immer noch großräumig abgesperrt.
In allen Fällen wird wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.
Titelfoto: LeipzigFireFighter