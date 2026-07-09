Nach Undercover-Aktion in Leipzig: Darum wird ein Ferrari 488 Spider versteigert

Leipzig/Frankfurt am Main - In einer Undercover-Aktion beschlagnahmte die Polizei im September 2025 in einer Leipziger Tiefgarage einen Ferrari 488 Spider im Wert von circa 200.000 Euro. Vor wenigen Tagen tauchte das Fahrzeug auf einer offiziellen Auktionsplattform auf.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main führt die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe AVALON und mehreren Polizeistellen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Der Sportwagen wurde im September beschlagnahmt, weil dem damaligen Besitzer, ein 47-jähriger Rumäne, besonders schwere Hinterziehung von Umsatzsteuer vorgeworfen wurde.

Weitere Ermittlungen hatten ergeben, dass das Fahrzeug wohl in Leipzig verkauft werden sollte. Dahinter steckte wohl eine Betrügerbande.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sprach von einem umfangreichen Ermittlungskomplex, an dem mehrere Akteure beteiligt waren.

"Gegenstand dieses Verfahrenskomplexes sind Ermittlungs- und Strafverfahren gegen über 100 Angehörige mehrerer miteinander verbundenen Großfamilien wegen des Verdachts von Betrugsdelikten und Steuerhinterziehungen im Zusammenhang mit Fahrzeughandel, Urkundenfälschungen, Sozialleistungsbetrug und Geldwäsche", erklärte Pressesprecher Dr. Fabian Hohl auf TAG24-Anfrage.

Der ehemalige Besitzer aus Frankfurt am Main wird unter anderem wegen banden- und gewerbsmäßiger Umsatzsteuerhinterziehung verdächtigt und soll mit hochwertigen Fahrzeugen im In- und Ausland gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen.