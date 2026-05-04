Mehrere Radfahrer gestürzt: Wurzeln sorgen für mehrere Verletzte

Rötha - Zwei Radfahrer haben sich beim Befahren der Staatsstraße 242, zwischen dem Bach Gösel und der Einmündung "Zur Südspitze", am Sonntag verletzt. Der Grund dafür wurde schnell ausgemacht.

Die betroffene Stelle, an der die Wurzeln durch den Asphalt gebrochen sind, wurde abgesperrt. © privat

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, lag es am Wurzelwerk, welches unter dem Radweg wächst und diesen an mehreren Stellen beschädigt hat, wodurch Löcher und Höhenunterschiede im Asphalt entstanden sind.

Ein 30-Jähriger kam gegen 13.20 Uhr nach einem Sturz noch mit leichten Verletzungen davon. Kurz nach 14 Uhr wurde aber ein 55-jähriger Radfahrer so schwer verwundet, als er an derselben Stelle stürzte, dass er in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Unfallstelle wurde nun zunächst mit Warnbaken gesichert, um weitere Unfälle zu verhindern.



TAG24 hat bei der Stadt Rötha nachgefragt, wie mit der Unfallstelle zukünftig umgegangen werden soll.

"Der Weg liegt weder im Eigentum noch in der Zuständigkeit der Kommune und wird demnach auch nicht von dieser betrieben. Es handelt sich um eine Bergbaufolgelandschaft", so Bürgermeister Pascal Németh.