Nach Tierschützerattacke in Leipzig: Zirkus lockt mit Rabatt-Wochenende
Leipzig - Nach dem niederschmetternden Anschlag bleiben dem Circus Afrika die Besucher aus. Um den Leipzigern die Aufführung trotz alledem schmackhaft zu machen, locken die Veranstalter mit einigen Spar-Aktionen.
Meterlange Graffiti, riesige Schnitte und ein zerstörtes Zirkuszelt: In diesem Zustand hatten die Artisten und Veranstalter den Circus Afrika am vergangenen Dienstagmorgen vorgefunden.
Um die Einbußen durch den Angriff wettzumachen, war schnell klar: Die Show muss weitergehen. Doch gerade jetzt, wo der Circus Afrika mehr denn je auf seine Besucher angewiesen ist, scheinen die Gäste auszubleiben.
Seit der Eröffnung am vergangenen Freitag habe man sehr wenige Zuschauer begrüßen dürfen. Wie Uwe Weisheit, Bruder des Zirkusdirektors Renaldo Weisheit, berichtete, spiele man stattdessen teilweise vor gerade mal rund zehn Leuten. "Das ist unternehmensschädigend. Wir wissen nicht mehr weiter."
Hinzu kommt, dass einige Personen zudem den Eingangsbereich mit Bier- und Weinflaschen bewaffnet versperren würden. "Und wenn die Polizei kommt, hauen sie ab und kommen wieder, wenn die Polizei weg ist", so Weisheit.
Zirkus tut alles, um die Besucherzahlen anzukurbeln
"Der Zirkus ist neben dem Theater und Gauklern eines der ältesten Gewerbe. Das dürfen wir uns nicht durch Kriminelle kaputtmachen lassen", meint Uwe Weisheit.
Um die Besucherzahlen etwas in die Höhe zu treiben, wies er auf verschiedene Aktionen des Zirkus hin. So zahle zum Kindertag am 8. Mai jedes Kind gerade einmal zehn Euro inklusive Gratis-Auftritt des Clowns in der Zirkusmanege.
Mamas und Papas können jeweils am Mutter- und Vatertag so richtig sparen. In Begleitung einer zahlenden Person (beispielsweise eines Kindes) dürfen sie bei den Vorstellungen um 15 Uhr am 10. beziehungsweise am 14. Mai kostenlos rein.
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TAG24 verlost Tickets für die Show
Des Weiteren habt Ihr die Möglichkeit, für Euch und Eure Begleitung kostenlosen Eintritt für die Vorstellung am 9. Mai um 16 Uhr zu ergattern. Denn TAG24 verlost 5 x 2 Tickets.
Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist eine Mail an [email protected] mit Eurem Vor- und Nachnamen sowie dem Kennwort Circus Afrika zu schicken.
Der Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 7. Mai, um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag informiert.
Noch bis zum 17. Mai könnt Ihr den Circus Afrika besuchen.
Titelfoto: Bildmontage: Circus Afrika, Christian Grube