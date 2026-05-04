Nach Tierschützerattacke in Leipzig: Zirkus lockt mit Rabatt-Wochenende

Leipzig - Nach dem niederschmetternden Anschlag bleiben dem Circus Afrika die Besucher aus. Um den Leipzigern die Aufführung trotz alledem schmackhaft zu machen, locken die Veranstalter mit einigen Spar-Aktionen.

Am vergangenen Dienstag war der Circus Afrika Opfer eines Farbanschlags geworden. © Christian Grube

Meterlange Graffiti, riesige Schnitte und ein zerstörtes Zirkuszelt: In diesem Zustand hatten die Artisten und Veranstalter den Circus Afrika am vergangenen Dienstagmorgen vorgefunden.

Um die Einbußen durch den Angriff wettzumachen, war schnell klar: Die Show muss weitergehen. Doch gerade jetzt, wo der Circus Afrika mehr denn je auf seine Besucher angewiesen ist, scheinen die Gäste auszubleiben.

Seit der Eröffnung am vergangenen Freitag habe man sehr wenige Zuschauer begrüßen dürfen. Wie Uwe Weisheit, Bruder des Zirkusdirektors Renaldo Weisheit, berichtete, spiele man stattdessen teilweise vor gerade mal rund zehn Leuten. "Das ist unternehmensschädigend. Wir wissen nicht mehr weiter."

Hinzu kommt, dass einige Personen zudem den Eingangsbereich mit Bier- und Weinflaschen bewaffnet versperren würden. "Und wenn die Polizei kommt, hauen sie ab und kommen wieder, wenn die Polizei weg ist", so Weisheit.