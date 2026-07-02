Kosmetikhersteller expandiert: Diese Drogerieprodukte werden jetzt schon in Leipzig produziert

Leipzig - Der Kosmetikhersteller Beiersdorf plant, sein neues Logistikzentrum in Leipzig im Sommer 2027 in Betrieb zu nehmen. Der seit zwei Jahren laufende Bau liege im Zeitplan, sagte Projektleiter Björn Schwarz.

Rund 280 Mitarbeiter arbeiten aktuell für Beiersdorf in Leipzig. 450 Arbeitsplätze sollen noch dazu kommen. © Hendrik Schmidt/dpa

Das Zentrum ersetze einen Standort in Hamburg. In Leipzig sollen in den nächsten Jahren bis zu 450 Arbeitsplätze entstehen.

Aus dem Logistikzentrum sollen Kunden in Deutschland und der Schweiz beliefert werden - zwei der wichtigsten Märkte des Beiersdorf-Konzerns.

Zu den Kunden zählten Großabnehmer wie Drogerieketten, aber auch kleine Apotheken, die nur wenige Pakete bestellen, erläuterte Schwarz. Die Ware werde in Leipzig zusammengestellt, verpackt und ausgeliefert.

Das Logistikzentrum entsteht in unmittelbarer Nähe des Leipziger Werkes, in dem seit 2023 produziert wird.