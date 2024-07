Mieter (34) im Krankenhaus: Fahrrad-Akku explodiert in Wohnung!

Leipzig - Gefährlicher Vorfall am Samstagabend im Leipziger Süden!

Der Akku war laut Polizei während des Ladevorgangs explodiert. (Symbolbild) © abbphoto/123RF

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schwägrichenstraße kam es gegen 19.09 Uhr zur Explosion eines Fahrrad-Akkus.

Mehrere Anrufer hatten der Polizei per Notruf ein Explosionsgeräusch gemeldet. Als Beamte den Sachverhalt überprüften, entdeckten sie schnell die Ursache für den Knall.

Der Akku war demnach während des Ladevorgangs hochgegangen. Wie genau es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.

Durch die Explosion kam es in der Wohnung zu einem kleinen Brand. Dieser konnte jedoch durch den Mieter (34) schnell gelöscht werden.