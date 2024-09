Millionenspritze für LVB: Dutzende neue E-Busse braucht die Stadt!

Leipzig - Mehr E-Busse für die Messestadt: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben eine saftige Finanzspritze erhalten und können so weiter zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele beitragen.

Torsten Schmidt (l.) und Ronald Juhrs (r.) haben am Donnerstag die Förderung von Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (50, SPD, M.) zugesichert bekommen. © Lutz Brose

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (50, SPD) überreichte am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von ganzen 13,6 Millionen Euro an LVB-Projektleiter Torsten Schmidt und Geschäftsführer Technik und Betrieb Ronald Juhrs.

Damit können die LVB 40 weitere Elektrobusse anschaffen, die sogar schon ab 2026 zum Einsatz kommen sollen.

Die emissionsfreien Standardgelenkbusse sollen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes in der Stadt beitragen. Das Ziel ist, dass bis 2037 ausschließlich E-Busse auf Leipzigs Straßen unterwegs sind.

"Damit helfen wir nicht nur bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sondern tragen auch wesentlich zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele bei", so Dulig.