Mit "Flora Incognita"-App: Leipziger wollen Deutschlands 17 Millionen Gärten erforschen

Leipzig - Rund 17 Millionen Gärten gibt es in Deutschland. Sie sind nicht nur Erholungsort für Menschen, sondern auch wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. In einem einzigartigen Bürgerwissenschaftsprojekt wollen Wissenschaftler der Universität Leipzig die pflanzliche Vielfalt in deutschen Gärten erfassen. Im Mittelpunkt steht dabei die beliebte Erkennungs-App "Flora Incognita".