Mit Ralf Rangnick, Marco Rose und Co.: Stars und Promis feiern KONSUM-Leipzig-Jubiläum

KONSUM Leipzig zelebriert 2024 sein 140-jähriges Bestehen mit zahlreichen Events. Am Mittwochabend wurde der Auftakt mit einer großen Gala gefeiert.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Großes Jubiläum in der Messestadt: KONSUM Leipzig zelebriert 2024 sein 140-jähriges Bestehen mit zahlreichen Events und Veranstaltungen. Am Mittwochabend wurde der Auftakt mit einer großen Gala in der Kongresshalle am Zoo gefeiert. Mit dabei: jede Menge Prominenz.

Mit einer großen Gala in der Kongresshalle am Zoo startete KONSUM Leipzig am Mittwochabend in die Feierlichkeiten zum 140-jährigen Jubiläum. © Marcus Arloth Die war nicht nur zum Feiern da, sondern durfte auf der Bühne auch noch selbst anpacken. So trat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) beispielsweise nach einer kurzen Gratulation gegen "In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig (57) im Spiel "Was kostet was?" an. Die Aufgabe: einen Einkauf bei KONSUM managen und dabei möglichst nahe an einen vorgegebenen Preis herankommen. Klingt einfach? Nicht, wenn keine Preise am Regal stehen. Kretschmer griff zu Rotkäppchen-Sekt und Nutella. Sein Einkauf bestand schließlich aus zwei Kilo des zuckersüßen Aufstrichs, zwei Flaschen Sekt, drei Flaschen Bier und einer Packung Kinderschokolade. Der typische Einkauf eines Politikers, würde mancher sagen. Mit 32,16 Euro kam er aber sehr nah an den vom Publikum vorgegebenen Preis von 33,37 Euro ran und konnte das Spiel schließlich für sich entscheiden.

140 Jahre KONSUM Leipzig: Diese Events sind noch für das Jubiläum geplant

Zahlreiche Stars und Promis waren zur Feier gekommen, wie beispielsweise Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) und Sachsenklinik-Star Andrea Kathrin Loewig (57). Beide traten im Spiel "Was kostet was?" gegeneinander an und hatten es dabei augenscheinlich nicht leicht. © Marcus Arloth Neben dem Ministerpräsidenten und der Schauspielerin war auch RB-Trainer Marco Rose (47) gekommen, der sich in seiner Ansprache noch dafür entschuldigte, dass er so "underdressed" erschienen ist. Grund für das Outfit aus Karohemd und legerer Jeans: Nach dem Besuch ging es mit Tochter Maria noch auf das Konzert von Apache 207 in der Quarterback Immobilien Arena. Musiker Gregor Meyle (45) sang mit seiner Band auf der Bühne. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) schickte Grüße aus der Ferne. Ebenso tat es "Die Prinzen"-Sänger Tobias Künzel (59), der sich in seiner Ansprache erinnerte, wie er schon früher Vita Cola und Schlager-Süßtafel bei KONSUM gekauft hat. Natürlich kamen auch die KONSUM-Vorstände Dirk Thärichen und Michael Faupel zu Wort, die sich bei den vielen Gästen bedankten und nicht nur auf die vergangenen 140 Jahre zurückblickten, sondern auch ein erfolgreiches Jahr 2023. Mehr als 200 Millionen Euro Umsatz habe die Genossenschaft im vergangenen Jahr verzeichnet, ein Plus von 10 Prozent.

Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) und "Die Prinzen"-Sänger Tobias Künzel (59) gratulierten per Videobotschaft aus der Ferne. © Montage: Marcus Arloth

RB-Coach Marco Rose (47), hier mit Moderatorin Kamilla Senjo (49), kam für die Gratulation kurz vorbei. Dabei entschuldigte er sich für sein legeres Outfit. Im Anschluss ging es noch mit Tochter Maria auf das Konzert von Apache 207. © Marcus Arloth

Sänger Gregor Meyle (45) trat mit seiner Band auf. © Marcus Arloth

Die Konsum-Vorstände Michael Faupel (links) und Dirk Thärichen hielten eine Rede und bedankten sich für das Erreichte. © Marcus Arloth