KONSUM Leipzig feiert 140 Jahre: Planen Sie schon neue Filialen, Herr Thärichen?

Leipzig - Dieser Geburtstag hat es in sich! Seit exakt 140 Jahren beliefert KONSUM Leipzig die Bürger der Messestadt mit allen Dingen des täglichen Bedarfs. Kein anderer Versorger ist so verbunden mit Leipzig , wie die 1884 gegründete Genossenschaft. Im Interview mit TAG24 verrät KONSUM-Vorstandssprecher Prof. Dirk Thärichen, wie das Unternehmen das Jubiläum begeht, wo die nächsten Filialen entstehen und welche Ziele es für die kommenden Jahre verfolgt.

Die Leute haben uns angenommen, sie haben uns gern. Gleichzeitig können wir dadurch aber auch etwas an die Stadt und die Region zurückgeben. Wir engagieren uns für Kultur, Sport und soziale Projekte. Deshalb ist der KONSUM auch mehr als "nur" ein Supermarkt - er ist Kiezseele, eine Symbiose aus Handel, Bürger und Gemeinschaft. Das macht uns am Ende so besonders und wertvoll.

Dirk Thärichen: Wer in Leipzig groß wird und vom eigenen Unternehmenskonzept einer Genossenschaft per se für die Menschen vor Ort da ist, der bleibt. Ganz einfach. Denn wir empfinden ein Stück weit Verantwortung für unsere Stadt - und leben sie auch. Wir leisten einen Beitrag dafür, dass die Wirtschaft, insbesondere der Handel, hier blüht und gedeiht und es der Stadt gut geht. Dafür braucht es eben lokal ansässige Firmensitze, von denen wir eigentlich viel zu wenige haben. Ich denke, wir als KONSUM beweisen, dass man wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann, wenn man hier verankert ist.

Unsere Mitglieder haben wir auf diesem Weg immer mitgenommen und ihnen gezeigt, dass wir ein innovatives Konzept haben und uns immer an die aktuelle Zeit anpassen können. Wir sind in der Historie verwurzelt, aber wir müssen uns auch immer wieder beweisen und wir blicken bereits jetzt zuversichtlich in die Zukunft.

Die wichtigste Neuerung für unsere Kunden ist aber unsere neue App, die wir heute, am 8. Mai, vorstellen. Die Kunden können sich dort mit einem Konto anmelden, Punkte sammeln und einlösen sowie Infos erhalten, was der KONSUM anbietet. Die Erdbeer-Fans können dann beispielsweise sofort sehen, wenn wir frische Erdbeeren erhalten und gleich vorbeikommen, um sich die KONSUM-Frische nach Hause zu holen.

Was er sieht, sind Themen wie Self-Checkout, womit wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich der Meinung bin, zu KONSUM gehört auch die freundliche Kassiererin. Aber auch uns fehlen Arbeitskräfte, und das müssen wir gut ausbalancieren. Das Thema autonomer Store spielt also auch für uns eine Rolle. Ich denke, dass wir da im kommenden Jahr etwas vorstellen werden.

Dirk Thärichen: Wir haben große Herausforderungen. Die stehen aber nicht in 140 Jahren an, sondern schon morgen. In puncto Digitalisierung haben wir bereits vieles bei uns intern umgestellt und Systeme modernisiert. Das sind viele Sachen, die der Kunde gar nicht sieht.

TAG24: Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Was ist für die nächsten 140 Jahre KONSUM geplant?

Dirk Thärichen: Unser Ziel ist es, zwei neue Filialen pro Jahr zu eröffnen. Aktuell heißt das für uns: eine in Halle und eine in Leipzig. Hier in Leipzig haben wir uns zuletzt zum einen in Neubauten eingemietet haben, wie beispielsweise an der Kurt-Eisner-Straße. Zum anderen haben wir aber auch unsere eigenen Neubauten, wie zuletzt an der Märchenwiese. Interessant dabei ist, dass wir dort trotzdem nicht allein sind, sondern über der Filiale noch eine Einrichtung für betreutes Wohnen eingezogen ist. Wir nutzen die Fläche also viel effizienter.

Das ist der neue Trend, und diese Modelle wollen wir auch weiter voranbringen. Die Filiale in der Grassistraße möchten wir beispielsweise neu bauen und dann auch dieses Konzept anwenden. Das verändert natürlich auch die Architektur am Standort, denn es entsteht ja ein neues Gebäude, das ein Stadtgebiet oder den Kiez prägt.

In diesem Jahr werden wir an der Anhalter Straße, Ecke Theresienstraße noch einen KONSUM im ehemaligen Lucky Bike Store einrichten. Da sind wir bereits am Bau. Darüber hinaus wollen wir uns in der Trigalerie in Markkleeberg erweitern. Der KONSUM wächst also und entwickelt sich weiter - und das immer im Sinne unserer Kunden und Mitglieder.