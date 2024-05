Apache 207 in Leipzig: Sänger fährt mit BMW durch die Menge!

Leipzig - Megastar in der Messestadt : Apache 207 (26) war am Mittwoch zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena und lieferte dort eine Show der Superlative. Dabei stand nicht nur die Musik im Mittelpunkt. Zwischendurch wurde auch mal Volleyball gespielt - oder der Sänger per BMW durch die Halle gefahren!

Volkan Yaman (26) alias Apache 207 war am Mittwoch zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig

Der Mannheimer hatte gerade mit seinem Hit "Sport" und ein paar Liegestützen vorgelegt, da folgte auch schon der erste Moment: "Ihr macht jetzt auch ein bisschen Sport! Aber keine Sorge, keine Liegestütze, sondern Volleyball", forderte er von seinen Anhängern.

Schnell waren zwei riesige Bälle hervorgebracht, eine Traverse diente als "Netz" und los ging's. Rechte Seite der Arena gegen linke.

Das Ziel: Die Bälle über's Netz bringen und so Punkte erzielen, die sogar per LED-Wand auf der Bühne angezeigt wurden. Zu "Freed From Desire" von Gala gaben die zehntausenden Fans in der ausverkauften Arena alles. Am Ende machte die linke Seite mit 13:11 Punkten das Rennen.

Den Zuschauern wurde eine fulminante Show geliefert, in der Apache immer wieder für Höhepunkte sorgte. Allein schon die Kulisse, die berühmte Tankstelle mit ihren zahlreichen Bühnenelementen, hatte es in sich.

Da begab sich zu Beginn ein Schauspieler als "Zukunfts-Apache" in eine Maschine, um sich an das Konzert zu erinnern. Lichtgewitter, Pyrotechnik und schon sprang der Volkan Yaman auf die Bühne, um "Unterwegs" mit jeder Menge Energie zu performen.

Ohne Unterbrechung folgten "Brot nach Hause" und "Fame", während das Publikum immer wieder lautstark mitsang.