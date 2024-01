Mit Ruhe und Gemütlichkeit? So wird der Sonntag ein Hit!

Leipzig - Sonntagsmuffel aufgepasst! Statt den ganzen Tag nur rumzugammeln, gibt es in einiges zu erleben. Vom Erfüllen guter Neujahrsvorsätze bis zum Cocktail-Abend: Wie Ihr Euren Sonntag am besten verbringt, erfahrt Ihr in den TAG24 -Veranstaltungstipps!

An diesem Sonntag ist es wieder so weit: zum 17. Mal findet der Leipziger Brückenlauf nun schon statt. Auf verschiedenen Strecken zwischen 4 und 16 Kilometern können sich Sportler, Hobby-Läufer und Neujahrsmotivierte so richtig auspowern und schonmal erste Vorsätze erfüllen. Um 9.45 Uhr beginnt die gemeinsame Erwärmung, sodass die Läuferinnen und Läufer pünktlich um 10 Uhr an den Start gehen können. Infos zur Anmeldung und Sonstigem findet Ihr auf Wasser-Stadt-Leipzig.de.