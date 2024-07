15.07.2024 12:03 Motorrad-Diebe schlagen bei Leipzig gleich mehrfach zu

Unbekannte stahlen aus einem Tiefgaragenkomplex in der Sperberstraße in Schkeuditz am Wochenende gleich mehrere Motorräder.

Von Emily Mittmann

Schkeuditz - Unbekannte stahlen aus einem Tiefgaragenkomplex in der Sperberstraße in Schkeuditz am Wochenende gleich mehrere Motorräder. Die Diebe stahlen gleich drei Motorräder, eine BMW, eine Yamaha und eine KTM, im Gesamtwert einer fünfstelligen Summe. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Polizei Leipzig mitteilte, ereignete sich der erste Fall am Sonntagabend zwischen 20.30 und 23.15 Uhr. Zuvor hatte der Besitzer die blau-schwarz-graue BMW F 900 R (Kennzeichen: DZ-RW 9) samt Lenkradschloss und Alarmanlage diebstahlsicher gemacht. Nichtsdestotrotz gelang es den Tätern, das Motorrad unbemerkt zu stehlen. Auch eine blau-grüne Yamaha YZF-R1 (Kennzeichen: DZ-LA 78) und eine blau-orange KTM RC 390 (Kennzeichen: DZ-L 78) wurden aus der Tiefgarage zwischen 19 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Sonntag gestohlen. Beide waren zuvor sowohl mit einem Lenk- als auch mit einem Kettenschloss, erstere sogar mit einer Wegfahrsperre, gesichert. Insgesamt belaufe sich der Stehlschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe. "Alle Motorräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls", sagte Polizeisprecher Franz Anton.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa