Leipzigs Altkleider-Container sind voll! Immer mehr Dreckecken wegen EU-Richtlinie?

Leipzig - Seit einiger Zeit mutieren viel zu viele Standorte von Altkleider-Containern zu Sperrmüllplätzen. Selbst der Primus in Sachen Sauberkeit, die Stadtreinigung Leipzig , schafft es nicht immer, Ordnung an ihren Altkleidercontainer-Plätzen zu halten.

Breitenfelder Straße in Leipzig. Da in den Containern kein Platz mehr ist, werden die Altkleider einfach daneben gelegt. © Lutz Brose

Zudem geht der Trend zu Fast Fashion. Die ist billiger als Secondhand-Ware und einmal im Container gelandet ist sie praktisch nicht mehr gewinnbringend zu verwerten.

Daher entfernen einige Dienstleister solche Container aus dem öffentlichen Raum. Für die Stadtreinigung kommt das nicht infrage.

"Alttextilcontainer im öffentlichen Raum haben auch in Zukunft eine wichtige Funktion. Seit dem 1. Januar 2025 ist die getrennte Sammlung von Alttextilien in der EU gesetzlich vorgeschrieben – gemäß der europäischen Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2018/851, die in Deutschland durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz umgesetzt wurde", so die Sprecherin weiter.

"Container im öffentlichen Raum gelten dabei als ein bewährtes Mittel zur Umsetzung dieser Vorgabe. Sie bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine einfache, jederzeit zugängliche Möglichkeit zur Abgabe gebrauchter Kleidung – insbesondere an zentralen Orten wie Gehwegen oder in Wohngebieten. Dies steigert die Sammelmenge, senkt den Anteil von Textilien im Restmüll und erhöht so die Chancen auf eine sinnvolle Verwertung. Gleichzeitig tragen sichtbar platzierte Container zur Bewusstseinsbildung für nachhaltigen Konsum und eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft bei."