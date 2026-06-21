"Nach 164 Jahren nehmen wir Abschied": Traditions-Laden im Herzen Leipzigs schließt

Leipzig - Eine 164-jährige Traditionsfirma verschwindet aus Leipzig . Die Inhaberin des "Kunsthandwerks Zechendorf" am Burgplatz muss den Schlüssel zu ihrem Laden in zwei Wochen abgeben. Mit TAG24 hat sie über die Geschichte, die schwere Entscheidung und den Räumungsverkauf gesprochen.

Unübersehbar: Das "Kunsthandwerk Zechendorf" hat den Räumungsverkauf begonnen. © TAG24/Nico Zeißler

Zwischen der Gaststätte "Zur Pleißenburg" und dem Eck-Dönerimbiss "House of Aladin" verkauft Petra Zechendorf (68) in vierter Generation Korb-, Rattan- und Holzwaren sowie Wolldecken. Noch.

Denn am 30. Juni wird sie ihren Kunden das letzte Mal ihre Artikel in dem 50 Quadratmeter großen Laden anbieten können - teils stark reduziert mit bis zu 50 Prozent Rabatt aufgrund des Räumungsverkaufs.

Aus gesundheitlichen Gründen wird die 68-Jährige das Geschäft aufgeben. "Ich möchte mehr Zeit mit meinem Mann verbringen", sagt Zechendorf, die zehn Jahre lang Mieterin an diesem Standort war, das Familienunternehmen aber bereits 1988 übernommen hatte. "Damals wurden meine Eltern auf der Autobahn bei Dessau von einem Armee-Auto überrollt", berichtet die Verkäuferin.

Eigentlich sollte ab Juli ein Nachfolger das Sortiment weiterführen, was der Vermieter befürwortet, sich kürzlich aber umentschieden habe. "Jetzt kommt Gastronomie, was er eigentlich nicht wollte. Das ist traurig, und ich verstehe es auch nicht."

Dennoch ist Petra Zechendorf dem Vermieter wohlgesonnen, habe problemlos per Auflösungsvertrag aus dem Mietverhältnis ausscheiden können.