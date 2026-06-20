20.06.2026 14:09 Tödliche Diagnose: Jean kann nicht sprechen, nicht laufen, nicht essen

Jean Darras hat ALS. In wenigen Jahren hat ihm die Nervenkrankheit vieles genommen, was für andere selbstverständlich ist. Seine Lebenslust verliert er nicht.

Von Inga Jahn Leipzig - Jean Darras (31) hat seine Freiheit verloren. Stück für Stück. Zuerst wollte eine Hand nicht so wie er. Er dachte sich erst nicht viel dabei, doch es wurde immer schlimmer. Nach einigen Untersuchungen offenbarte der Arzt dem damals 27-Jährigen die Diagnose: Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Darras' Nervensystem ist unheilbar krank. Das soll ihn aber nicht daran hindern, seine Wünsche zu erfüllen - etwa einen Besuch in der Bachstadt Leipzig.

Jean Darras (31) leidet an der tödlichen Nervenkrankheit ALS, doch sein Lebenswille ist ungebrochen. © Sebastian Willnow/dpa Seit der Diagnose sind nun vier Jahre vergangen. Heute kann der gebürtige Franzose nur noch mit Hilfe eines Computers sprechen, den er mit seinen Augen steuert. Aus dem Gerät erklingt seine eigene Stimme. Möglich ist das, weil es viele Aufnahmen seiner Stimme gibt - immerhin wollte Darras einmal Schauspieler werden. Nun kann er seinen Körper kaum noch bewegen. Trinken geht noch, essen aber nicht mehr. Darras wird über eine Magensonde ernährt, lebt wieder bei seinen Eltern in der Dordogne statt in Paris. ALS greift Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark an, die für die Bewegung von Muskeln zuständig sind. Im Laufe der Zeit kommt es zu Muskelschwäche, Lähmungen, Problemen beim Sprechen, Schlucken und Atmen. Leipzig Lokal Gute Nachrichten: Diese Badeseen in und um Leipzig haben die beste Qualität Laut Deutscher Hirnstiftung erkranken die meisten Menschen zwischen ihrem 50. und 70. Lebensjahr. Weil seine Möglichkeiten weniger werden, habe er lernen müssen, genügsam zu sein, erzählt Darras. Auf eines wolle er aber nie verzichten müssen: seine Freunde. Und wer Darras besucht, hat schnell verstanden, warum das so ist.

Freunde geben Jean in jeder Lebenslage Halt

Er war während des Bachfests in Leipzig zu Besuch, das war schon lange sein Wunsch. © Sebastian Willnow/dpa Sie tanzen mit ihm, obwohl er nicht mehr tanzen kann. Sie reisen mit ihm, um eine gute Zeit mit ihm zu verbringen. Sie lachen mit ihm, obwohl Jean seine neckischen Kommentare erst in den Computer eingeben muss und sie dadurch erst mit deutlichem zeitlichen Verzug hörbar werden. Wenn es in der Vergangenheit nötig war, trugen sie ihn und seinen Rollstuhl Treppen herunter. Und während Darras' Körper immer weiter abbaut, bleibt er für seine Freunde immer der gleiche: der mit dem extravaganten Kleidungsstil; der, der schon früher wegen kleiner Wehwehchen gemeckert hat; der, der Menschen zusammenbringt, inspiriert und verbindet, wie sie erzählen. Leipzig Lokal Sommer-Comeback in Leipzig: So genießt Ihr das heiße Wochenende Als klar war, dass er krank ist, war für Darras schnell auch klar, dass er auf einiges verzichten muss. "Also war es eine meiner Maßnahmen nach meiner Diagnose, zu schreiben, was ich alles mal erlebt haben will, bevor es vorbei ist", erzählt der Franzose, der jahrelang in Deutschland gelebt hat. Auf seiner Liste hat auch Leipzig einen Platz bekommen. Denn Bach hat ihn schon lange fasziniert. In seinem Zustand zu reisen, bedeutet allerdings riesigen Aufwand. Er muss spezielle Geräte und Barrierefreiheit organisieren, Gelder zusammenrechnen, seine Pflegekräfte freistellen lassen.

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