Sommer-Comeback in Leipzig: So genießt Ihr das heiße Wochenende

Leipzig - Egal ob Sommergewitter oder strahlender Sonnenschein: Was Ihr in Leipzig an diesem heißen Juni-Wochenende außer Schwitzen noch machen könnt, erfahrt Ihr den TAG24-Veranstaltungstipps .

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag habt Ihr die Möglichkeit, an einem sportlichen Turnier teilzunehmen. Beim siebten Stahlball-Open kämpft Ihr entweder zu zweit oder zu dritt im Hundepark in Gohlis um den heiß begehrten Titel im Boccia. Der Wettkampf beginnt an beiden Tagen ab 10 Uhr. Für die Teilnahme bezahlt jeder Spieler 6 Euro. Die Anmeldung erfolgt über Stahlball.rocks .

Sollte Euch der Sinn allerdings eher nach etwas Party stehen, seid Ihr am Samstag beim Velvet an der richtigen Adresse. Ab 15 Uhr verwandelt sich die Straße vor dem Club in eine Festivalmeile unter freiem Himmel. Den ganzen Nachmittag lang genießt Ihr elektronische Musik, kühle Drinks und deftiges Streetfood. Bevor es auf der Tanzfläche weitergeht, sorgt das Public Viewing des Deutschlandspiels ab 22 Uhr für Stimmung.

Auch das Wolkezwei lädt zum Open Air, und zwar ab 15 Uhr am Sonntag. Dabei steht kein Geringerer als Fritz Kalkbrenner höchstpersönlich am DJ-Pult. Freut Euch auf einen Sommerabend voller House-, Electronic- und Soul-Musik. Falls das Wetter aber doch nicht so richtig mitspielen sollte, ist auch für eine Schlechtwetteralternative gesorgt. Für 27,50 Euro könnt Ihr Euch vorab online Tickets sichern.

Vintage x Floh

Selbstverständlich bietet dieses Wochenende aber auch wieder genug Gelegenheiten für einen Bummel-Ausflug. Bei Vintage x Floh auf dem Lindenauer Markt könnt Ihr Eure Auswahl im Kleiderschrank um ein paar neue Secondhand-Teile erweitern. Abgesehen von Klamotten findet Ihr aber auch Handgemachtes sowie weitere Vintage-Artikel. Der Markt öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Besucher ist kostenfrei.

Flohmarkt auf der Galopprennbahn

Auch auf der Galopprennbahn im Scheibenholz flaniert Ihr entlang bunter Flohmarktstände. Denn statt Euer Geld bei den Wetteinsätzen zu verlieren, feilscht Ihr am Samstag und Sonntag um Antik-Waren und Secondhand-Fundstücke. Der Flohmarkt öffnet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr und ist für Besucher ebenfalls kostenlos.

Kleidertauschparty Stadtgarten Connewitz

Noch günstiger kommt Ihr nur bei der Kleidertauschparty im Stadtgarten Connewitz. Mit dem Ziel, Mode länger zu schätzen und somit Ressourcen zu schonen, lädt der Leipziger Umweltverein Ökolöwe e. V. von 14 bis 18 Uhr am Samstag zum Tauschen ein. Im besten Fall bringt Ihr ein paar Klamotten, die ihr selbst nicht länger tragen wollt, mit und nehmt Euer neues Lieblingsteil wieder mit nach Hause. Solltet Ihr momentan allerdings nichts hergeben wollen, seid Ihr auch mit leeren Händen herzlich willkommen. Auch hier ist der Zutritt kostenlos.