Zwei Autobahnanschlüsse bei Leipzig sollen verschwinden: "Gefährden den Wirtschaftsstandort"

Leipzig/Schkeuditz - Gleich zwei Autobahnanschlüsse im Leipziger Nordraum sollen zugunsten eines neuen verschwinden. Die Messestadt warnt vor der Schaffung eines Nadelöhrs, spricht gar von einer Gefahr für den Wirtschaftsstandort - und fordert stattdessen den Ausbau und Erhalt der beiden Anschlussstellen.

Die Autobahn GmbH will die beiden Anschlussstellen Leipzig-Nord und Schkeuditz zugunsten eines neu zu schaffenden Anschlusses an der Radefelder Allee wegfallen lassen. © EHL Media

Betroffen sind die Anschlussstelle Leipzig-Nord sowie die Autobahnanschlussstelle Schkeuditz. Wie Leipzigs Stadtverwaltung mitteilte, plant die Autobahn GmbH, beide Anschlüsse zugunsten einer neu zu schaffenden Anschlussstelle an der Radefelder Allee wegfallen zu lassen.

Die Messestadt fordert hingegen den Erhalt der Anschlussstelle Schkeuditz und sogar den Ausbau von Leipzig Nord. "Aus Sicht der Städte Leipzig und Schkeuditz, des Landkreises Nordsachsen, der Wirtschaftskammern, des Flughafens und der Unternehmen ist dies die beste Lösung, den Anforderungen des Wirtschaftsraums Nord gerecht zu werden", hieß es in einer Mitteilung.

Der Leipziger Nordraum gehöre zu den dynamischsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands. Mehr als 100 Unternehmen mit über 20.000 Beschäftigten seien dort angesiedelt, darunter Porsche sowie DHL am Flughafen Leipzig-Halle. Sie alle seien auf leistungsfähige Autobahnanbindungen angewiesen.

"Eine schlechtere Anbindung bedeutet längere Fahrzeiten, höhere Transportkosten und damit einen Wettbewerbsnachteil für Unternehmen und für die ganze Stadt und Region." Leistungsfähige und verlässliche Verkehrsverbindungen seien zudem für Investitionen sowie weitere Unternehmensansiedlungen ein entscheidender Faktor, so die Stadt weiter.