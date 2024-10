Massives Fischsterben im Auensee: "Müssen doch wahrnehmen, dass dieser Gifttank zur Gefahr wird"

Leipzig - Hunderte Fische waren im September tot ans Ufer des Leipziger Auensees gespült worden. Die Ursache für die Katastrophe scheint inzwischen gefunden. Nun stellt sich die Frage: Was tun, um eine weitere Tragödie zu verhindern? Die Antwort der Stadt: erst einmal nichts.

Mitte September war es im Leipziger Auensee zu einem massiven Fischsterben gekommen. Der Grund: Durch eine Durchmischung der Wasserschichten hatten sich für die Tiere toxische Bedingungen gebildet. © EHL Media

Die Begründung dafür lieferte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal auf eine Anfrage vom BUND in der Ratsversammlung. Dort bezeichnete der Linken-Politiker die Reinigung des Auensees als eine Jahrhundertaufgabe.

"Das Gewässer ist durch menschliches Handeln in einen Zustand versetzt worden, der nicht über Nacht gebessert werden kann. Worum es jetzt geht, ist, den See so weit zu stabilisieren, dass von ihm keine Gefahr für die Bevölkerung und für die Fischerei ausgeht."

Der Auensee wurde in den 1910er-Jahren aus einer Kiesgrube geschaffen. Wie aus der Anfrage vom BUND hervorgeht, ist er inzwischen jedoch durch Altlasten der ehemaligen Spezialchemie Schönert sowie der Alten Färberei über das Grundwasser, das ihn speist, belastet.

Bereits in der Vergangenheit sei es zu regelmäßigem Fischsterben durch Sauerstoffmangel und Blaualgenbefall in dem See gekommen.

Seit 2012 sorgen drei Tiefenwasserbelüfter für die Belüftung der unteren Schichten des Sees. "Ziel war es, einen Auensee zu bekommen, der artenreich und naturnah ist", so der BUND.

Wie SPD-Stadtrat Andreas Geisler jedoch in der Ratsversammlung bemerkte, ist die Lage im See nach wie vor prekär. Lediglich ein Meter des bis zu zehn Meter tiefen Gewässers sei mit Leben bevölkert. "Neun Meter sind tot", so Geisler, der von einem toten, giftigen Gewässer sprach.