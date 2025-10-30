Nach Pilz-Befall: Leipziger Spielplatz endlich wieder nutzbar!

Nach einer fast zweimonatigen Sperrung ist der Spielplatz am Steinplatz wieder freigegeben.

Von Annika Rank

Leipzig - Nach einer fast zweimonatigen Sperrung ist der Spielplatz am Leipziger Steinplatz wieder freigegeben.

Die Klettergerüste am Steinplatz ...  © TAG24/Annika Rank

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurden die notwendigen Reparaturarbeiten mittlerweile abgeschlossen.

Sowohl die Klettergerüste "Kleiner Dschungel" und "Großer Dschungel" als auch die Spielbrücke können nun wieder genutzt werden.

"In den vergangenen Wochen wurden sämtliche Verankerungen und Schraubverbindungen überprüft", so die Stadt.

"Bei einigen Standfüßen wurden stärkere Beschädigungen festgestellt, die nun fachgerecht behoben sind."

... können wieder genutzt werden.  © TAG24/Annika Rank
Die Spielgeräte waren großflächig abgesperrt worden.  © TAG24/Nico Zeißler

Neben diversen Beschädigungen und Abnutzungen war im Frühjahr ein Befall mit holzzerstörenden Pilzen an den Geräten festgestellt worden.

Titelfoto: TAG24/Annika Rank

