Pfefferspray im Leipziger Zalando Outlet: Kompletter Laden evakuiert

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten am Donnerstagabend in die Leipziger Innenstadt, um den Zalando Outlet zu evakuieren.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten am Donnerstagabend in die Leipziger Innenstadt, um den Zalando Outlet zu evakuieren.

Im Zalando Outlet wurde Pfefferspray gesprüht.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Grund dafür war Pfefferspray, welches gegen 17.36 Uhr in dem Laden freigesetzt wurde, bestätigte die Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.

Die Kunden sowie Mitarbeiter mussten evakuiert werden und versammelten sich dazu in der Burgstraße.

Ersten Informationen der Polizei zufolge waren etwa 15 Personen betroffen.

Die Rettungsleitstelle ergänzte, dass etwa 10 Personen durch das Pfefferspray leichte Beschwerden hatten, eine Behandlung jedoch ablehnten.


Über ein Dutzend Personen sollen betroffen gewesen sein.  © News5/Christian Grube

Der Einsatz läuft aktuell noch - unter anderem Feuerwehrkräfte bringen die Lage vor Ort unter Kontrolle. Zu den genauen Hintergründen wird ermittelt.

