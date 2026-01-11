Nach Sturmtief "Elli": Leipziger genießen das Winter-Wetter
Leipzig - Nachdem Sturmtief "Elli" vor allem am Freitag für eher ungemütliches Wetter mit viel Schnee und Wind sorgte, hat sich die Wetterlage nun wieder etwas entspannt.
Durch die eisigen Temperaturen ist der Schnee der vergangenen Tage noch nicht weggeschmolzen und Leipzig hat sich in ein Winter-Wunderland verwandelt.
Viele Leipzigerinnen und Leipziger nutzten das sonnige Wetter am Sonntag, um den Schnee und den Winter in vollen Zügen zu genießen.
TAG24-Reporter schauten sich in der Stadt um und entdeckten, wie einige die Wiesen auf dem Rosenthal, vor der Red Bull Arena oder die Wege im Clara-Zetkin-Park in eine Ski-Langlauf-Strecke verwandelten.
Jeder Hügel wird von den Einwohnern genutzt, um mit dem Schlitten zu rodeln. An einigen Stellen wurden auch Schneemänner gebaut.
Eisflächen sind nicht offiziell freigegeben
Das Elsterflutbett ist durch die winterlichen Temperaturen mit einer Eisschicht bedeckt, was viele Leipzigerinnen und Leipziger nutzten, um die Schlittschuhe auszupacken. Teilweise wurde auch Eishockey gespielt.
Allerdings sind die Eisflächen nicht offiziell freigegeben und sollten nur mit Vorsicht betreten werden. Jeder, der sie betritt, handelt auf eigene Gefahr.
Die Stadt Leipzig weist darauf hin, dass auch dicke Eisflächen keine Garantie auf Belastbarkeit geben und Schäden, Unfälle oder Kosten für Rettungseinsätze eventuell selbst übernommen werden müssen.
In der kommenden Woche steigen die Temperaturen dann wieder etwas an und teilweise kommt es zu Regenschauern. Das Winter-Wunderland in Leipzig könnte sich dann in ein Matsch-Land verwandeln.
Titelfoto: EHL Media/Björn Stach