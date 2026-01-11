Nach Sturmtief "Elli": Leipziger genießen das Winter-Wetter

Leipzig - Nachdem Sturmtief "Elli" vor allem am Freitag für eher ungemütliches Wetter mit viel Schnee und Wind sorgte, hat sich die Wetterlage nun wieder etwas entspannt.

Leipzigerinnen und Leipziger erstellten einen "Schneemann-Bausitz" mit Nasen und Knöpfen. © EHL Media/Björn Stach

Durch die eisigen Temperaturen ist der Schnee der vergangenen Tage noch nicht weggeschmolzen und Leipzig hat sich in ein Winter-Wunderland verwandelt.

Viele Leipzigerinnen und Leipziger nutzten das sonnige Wetter am Sonntag, um den Schnee und den Winter in vollen Zügen zu genießen.

TAG24-Reporter schauten sich in der Stadt um und entdeckten, wie einige die Wiesen auf dem Rosenthal, vor der Red Bull Arena oder die Wege im Clara-Zetkin-Park in eine Ski-Langlauf-Strecke verwandelten.

Jeder Hügel wird von den Einwohnern genutzt, um mit dem Schlitten zu rodeln. An einigen Stellen wurden auch Schneemänner gebaut.