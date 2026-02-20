Naturschützer toben: "Leipzig wächst ohne Rücksicht auf die städtische Natur"

Leipzig - Mehrere Umweltverbände sorgen sich angesichts zahlreicher Bauprojekte um die biologische Vielfalt in Leipzig . In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie den Stadtrat auf, für das Biotopverbundkonzept zu stimmen. Leipzig solle eine "Kommune der Biologischen Vielfalt" sein. Doch heimische Arten würden mehr und mehr Lebensraum verlieren.

Zuvor war die Ecke Biedermann- und Leopoldstraße eine grüne Oase. © NABU/Sabrina Rötsch

"Leipzig wächst durch Bauprojekte ohne Rücksicht auf die städtische Natur. Leipzig schrumpft für die Tiere und Pflanzen. Mit den Grünflächen gehen nicht nur Lebensräume für heimische Arten verloren, es leiden auch Stadtklima und menschliche Gesundheit, denn der Anblick von Grün und der Gesang von Vögeln ist nachweislich ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden", hieß es.

Absender sind die Regionalverbände des Naturschutzbundes (NABU), des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und des Vereins Ökolöwe.

Sie verweisen darauf, dass die Natur auch eine Funktion für das städtische Klima habe, was bei einer rücksichtslosen Bebauung gleichfalls verloren geht.

"Leipzig wird zur Hitzestadt, auch darunter leidet die menschliche Gesundheit."