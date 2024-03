Neu im Petersbogen: Dieser Pop-up-Store will hier sein Glück versuchen

Zudem sollen Kunden vor Ort die Möglichkeit bekommen, sich an typischen Herausforderungen ihres Bauprojekts zu probieren.

Der neue Store im Erdgeschoss des Shopping-Centers solle dem Unternehmen ab sofort als zentraler Anlaufpunkt und Präsentationsraum dienen, so die Stadt.

Vor Start der Testphase am kommenden Samstag verkündete die Stadt Leipzig nun den Gewinner des kreativen Wettstreits.

Die gewünschten Werkzeuge könne man entweder selbst im Shop abholen oder umweltfreundlich per E-Auto oder Lastfahrrad nach Hause liefern lassen.

Gemäß dem Prinzip "Leihen statt Kaufen" will "TOOLBOX HERO" Heimwerker zu echten Handwerkshelden machen.

Unkonventionelle Pop-up-Stores wie "TOOLBOX HERO" sollen Leipziger Einkaufszentren wie den Petersbogen wieder mit Leben füllen. © Jan Woitas/dpa

Als Teil des Bundesprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" erhofft sich die Stadt durch den Ideenwettbewerb "Pop-up-Store" und dessen unkonventionelle Konzepte, Leben in die Leipziger Innenstadt zu bringen.

Strukturelle Veränderungen, die die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren noch beschleunigte, würden den stationären Handel in Deutschlands Städten zunehmend auf die Probe stellen, so die Stadt Leipzig.

Neue Ansätze und außergewöhnliche Stores sollen dem nun entgegenwirken.

"Mit Start-ups in Pop-up-Stores verbinden wir das Angenehme mit dem Nützlichen: Wir beleben leere Verkaufsräume in der Innenstadt und gleichzeitig können junge Unternehmen ihr Geschäftsmodell testen, im persönlichen Dialog mit deren Kunden", erklärte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke das Modell und ergänzte:

"'TOOLBOX HERO' begeistert uns. Das Konzept 'Teilen statt besitzen' entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie."