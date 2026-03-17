Neue Abzockmasche in Leipzig: Betrüger nutzen Notsituationen ganz bewusst aus

Leipzig - In der Messestadt gibt es eine neue Abzockmasche und sie ist besonders gemein. Die Betrüger nutzen Notfallreparaturen aus und verlangen dann überteuerte Preise. Die Verbraucherzentrale (VBZ) erklärt jetzt, wie man die unseriösen Handwerker erkennen kann.

Seriöse Handwerksunternehmen drängen einen nicht zur sofortigen Zahlung direkt vor Ort. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

"Besonders leicht geraten Menschen in diese Falle, wenn schnelle Hilfe benötigt wird und keine Zeit für Preisvergleiche oder mehrere Angebote bleibt – etwa bei einem Wasserschaden, einer verstopften Toilette oder wenn man sich ausgesperrt hat", erklärte Anselm Schüren, Rechtsberater der Verbraucherzentrale Sachsen am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Betroffene suchen dann meist online über Suchmaschinen nach schneller Hilfe. Dort finden sie Webseiten, die schnelle und angeblich regionale Hilfe versprechen, doch die Realität sieht anders aus.

Laut den Experten erschienen vor Ort meistens Subunternehmer, die teilweise nicht einmal fachlich qualifiziert waren und mangelhaft arbeiteten. Trotzdem forderten sie hohe Summen für ihre Arbeit.

Aktuelle Beispiele, die der VBZ gemeldet wurden, berichteten, dass für die "Ersthilfe" bei einer verstopften Toilette 1500 Euro verlangt wurde. Für eine Türöffnung nach dem Aussperren waren 840 Euro fällig und für das Anbringen einer Lampe rund 350 Euro.