Vodafone-Störung in Leipzig, fast 11.000 Haushalte betroffen: Alle Kunden wieder online

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Rund 11.000 Kunden waren am Dienstag und Mittwoch von einer Vodafone-Störung in Leipzig betroffen, die durch einen Kabelschaden verursacht worden war.

Von Martin Gaitzsch, Annika Rank, Lisa Marie Peisker

Leipzig - Tausende Haushalte in Leipzig waren zwischen Dienstag- und Mittwochmittag von einer Vodafone-Störung betroffen. Bereits über Nacht war der dafür verantwortliche Kabelschaden behoben worden, doch die Störungen hielten noch bis in die frühen Nachmittagsstunden an.

Gegen 13 Uhr trudelten am Dienstag zahlreiche Störungsmeldungen von Vodafone-Usern ein. (Symbolbild)
Gegen 13 Uhr trudelten am Dienstag zahlreiche Störungsmeldungen von Vodafone-Usern ein. (Symbolbild)  © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Screenshot Alle Störungen

Wie Vodafone auf Anfrage von TAG24 mitteilte, waren 10.814 Kunden im Leipziger Norden betroffen. Wegen eines unterirdischen Kabelschadens im Bereich des Stadtteils Gohlis musste ein "defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden", hieß es im Statement des Unternehmens.

Am Mittwochmorgen dann die Bestätigung: Ein Glasfaserkabel wurde bereits erfolgreich verlegt. "Da wurde die ganze Nacht über durchgearbeitet", so der Sprecher.

Die neu verlegte Strecke wurde seit 7 Uhr an das bestehende Netz angeschlossen. "Das passiert Faser für Faser", weshalb die Arbeiten noch bis in die Mittagsstunden andauerten.

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Nach und nach gingen die Kunden seit etwa 7.30 Uhr wieder ans Netz, um 13.48 Uhr war der Schaden wieder vollständig behoben, wie TAG24 von einem Sprecher erfuhr. Alle Haushalte sind nun wieder online.

Tausende Haushalte waren einen Tag lang "offline"

Bei Störungsseiten wie "Alle Störungen" und Netzausfall.net waren am Dienstag gegen 13 Uhr die Störungsmeldungen in die Höhe geschossen.

Auf der Internet-Plattform Reddit hatten User aus Stadtteilen wie Gohlis, Möckern und Lindenthal über Probleme beim Internet-Empfang geklagt. Beeinträchtigt waren Kabel-Fernsehen, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie.

Erstmeldung vom 19. Mai, 22.29 Uhr; zuletzt aktualisiert am 20. Mai, 15.34 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa (Symbolbild), Screenshot Alle Störungen

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