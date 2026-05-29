7,5-Millionen-Projekt: Chemie Leipzig eröffnet neues Vereinsgebäude

Leipzig - Das neue Funktionsgebäude im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig -Leutzsch ist nach zwei Jahren Bauzeit fertig und gilt seit dem heutigen Freitag als offiziell eröffnet.

Das neue Gebäude wurde auf der Fläche des alten errichtet. © Susann Friedrich

Die 2300 Mitglieder - darunter auch 400 Kinder und Teenager - der BSG Chemie Leipzig können darin die Sportarten Fußball, Kegeln, Allgemeinsport, Handball und Kindersport trainieren.

Das zweistöckige Gebäude hat eine Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern, die von bis zu 250 Personen gleichzeitig genutzt werden können.

Mit insgesamt 7,5 Millionen Euro war das Projekt nicht ganz günstig. 1,8 Millionen Euro kamen vom Bund und die anderen 5,7 Millionen von der Stadt Leipzig.

Das alte Haus wurde ersetzt. Es bot lediglich für etwa 120 Sportlerinnen und Sportler Platz und war teils in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Auch Sicherheit und Brandschutz konnten nicht mehr gewährleistet werden.

"Zuallererst bin ich froh, dass es einen neuen Sozialtrakt gibt. Ich kenne doch die Zeiten im alten Sozialtrakt, wo viele Kabinen verschlissen waren und wo Schimmel an den Wänden war. Es wurde schon Zeit für einen Neubau", erklärte der Nachwuchstrainer Sebastian Berg (35).