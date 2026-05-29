7,5-Millionen-Projekt: Chemie Leipzig eröffnet neues Vereinsgebäude
Von Lisa Marie Peisker, Susann Friedrich
Leipzig - Das neue Funktionsgebäude im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch ist nach zwei Jahren Bauzeit fertig und gilt seit dem heutigen Freitag als offiziell eröffnet.
Die 2300 Mitglieder - darunter auch 400 Kinder und Teenager - der BSG Chemie Leipzig können darin die Sportarten Fußball, Kegeln, Allgemeinsport, Handball und Kindersport trainieren.
Das zweistöckige Gebäude hat eine Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern, die von bis zu 250 Personen gleichzeitig genutzt werden können.
Mit insgesamt 7,5 Millionen Euro war das Projekt nicht ganz günstig. 1,8 Millionen Euro kamen vom Bund und die anderen 5,7 Millionen von der Stadt Leipzig.
Das alte Haus wurde ersetzt. Es bot lediglich für etwa 120 Sportlerinnen und Sportler Platz und war teils in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Auch Sicherheit und Brandschutz konnten nicht mehr gewährleistet werden.
"Zuallererst bin ich froh, dass es einen neuen Sozialtrakt gibt. Ich kenne doch die Zeiten im alten Sozialtrakt, wo viele Kabinen verschlissen waren und wo Schimmel an den Wänden war. Es wurde schon Zeit für einen Neubau", erklärte der Nachwuchstrainer Sebastian Berg (35).
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Nachwuchs freut sich auf neue Trainingsräume
Beim Bau setzte die BSG auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. Auf dem Dach hat man eine Photovoltaikanlage untergebracht. Zudem wurde es begrünt.
"Wir haben im Winter stetig beobachtet, wie das Gebäude wächst und wächst. Dann hat man sich schon gefreut, dass man bald selber in der neuen Kabine sitzt oder im Fitnessraum. Die neuen Räume sind schon ein guter Anfang, sich weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten", freut sich Philipp Ziehe (13). Er spielt in der U14-Mannschaft.
Titelfoto: Montage: Susann Friedrich