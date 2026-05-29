7,5-Millionen-Projekt: Chemie Leipzig eröffnet neues Vereinsgebäude

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Das neue Funktionsgebäude im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig ist nach zwei Jahren Bauzeit fertig und gilt seit dem heutigen Freitag als offiziell eröffnet.

Von Lisa Marie Peisker, Susann Friedrich

Leipzig - Das neue Funktionsgebäude im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch ist nach zwei Jahren Bauzeit fertig und gilt seit dem heutigen Freitag als offiziell eröffnet. 

Das neue Gebäude wurde auf der Fläche des alten errichtet.
Das neue Gebäude wurde auf der Fläche des alten errichtet.  © Susann Friedrich

Die 2300 Mitglieder - darunter auch 400 Kinder und Teenager - der BSG Chemie Leipzig können darin die Sportarten Fußball, Kegeln, Allgemeinsport, Handball und Kindersport trainieren.

Das zweistöckige Gebäude hat eine Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern, die von bis zu 250 Personen gleichzeitig genutzt werden können.

Mit insgesamt 7,5 Millionen Euro war das Projekt nicht ganz günstig. 1,8 Millionen Euro kamen vom Bund und die anderen 5,7 Millionen von der Stadt Leipzig.

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Das alte Haus wurde ersetzt. Es bot lediglich für etwa 120 Sportlerinnen und Sportler Platz und war teils in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Auch Sicherheit und Brandschutz konnten nicht mehr gewährleistet werden.

"Zuallererst bin ich froh, dass es einen neuen Sozialtrakt gibt. Ich kenne doch die Zeiten im alten Sozialtrakt, wo viele Kabinen verschlissen waren und wo Schimmel an den Wänden war. Es wurde schon Zeit für einen Neubau", erklärte der Nachwuchstrainer Sebastian Berg (35).

Sebastian Berg (35) ist ein ehemaliger BSG-Spieler und trainiert nun den Nachwuchs.
Sebastian Berg (35) ist ein ehemaliger BSG-Spieler und trainiert nun den Nachwuchs.  © Susann Friedrich
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Einblick in einen Fitnessraum von innen.
Einblick in einen Fitnessraum von innen.  © Susann Friedrich
Der neue Waschraum.
Der neue Waschraum.  © Susann Friedrich

Nachwuchs freut sich auf neue Trainingsräume

Philipp Ziehe (13) ist Spieler in der U14-Mannschaft der BSG Chemie Leipzig.
Philipp Ziehe (13) ist Spieler in der U14-Mannschaft der BSG Chemie Leipzig.  © Susann Friedrich

Beim Bau setzte die BSG auf Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz. Auf dem Dach hat man eine Photovoltaikanlage untergebracht. Zudem wurde es begrünt.

"Wir haben im Winter stetig beobachtet, wie das Gebäude wächst und wächst. Dann hat man sich schon gefreut, dass man bald selber in der neuen Kabine sitzt oder im Fitnessraum. Die neuen Räume sind schon ein guter Anfang, sich weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten", freut sich Philipp Ziehe (13). Er spielt in der U14-Mannschaft.

Titelfoto: Montage: Susann Friedrich

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