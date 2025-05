Cannabis Club will Leipzig mit "anregendem" Gras beliefern: "Interesse ist definitiv da"

Sie wollen mit ihrem eigenen Cannabis Social Club durchstarten: Frank Kienzle (links) und Lucas Mußmächer, die Gründer des CSC Leipzig Süd. © Eric Mittmann

Die ersten Schritte sind bereits getan: Die Website steht, die ersten Pflanzen ebenso und auch die Anmeldung des Vereins bei der Sächsischen Landesdirektion ist eingereicht. "Wir haben auch schon einige feste Mitglieder und dabei stehen wir noch am Anfang", berichtet Lucas Mußmächer stolz.

Zusammen mit Frank Kienzle hat er den Cannabis Social Club (CSC) Leipzig Süd ins Leben gerufen. Das Ziel wie bei allen Cannabis Clubs und Anbaugemeinschaften: Mitglieder mit Cannabis für den Eigenkonsum zu versorgen. Gleichzeitig wollen sie aber auch über wichtige Aspekte zur Suchtprävention informieren.

Auch in Bezug auf ihr Produkt verfolgt das Duo eine klare Philosophie. "Wir haben uns darauf spezialisiert, Sorten anzubauen, die nicht so THC-lastig und deswegen sehr angenehm zu rauchen sind. Also das High-Gefühl ist dann nicht so stark", so Mußmächer.

"Wir möchten den Leuten die Möglichkeit geben, aus einem Stressalltag rauszukommen, aber nicht so sehr, dass sie am Tag gar nichts mehr machen wollen", ergänzt Kienzle. "Sie sollen immer noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und es soll ihnen Spaß machen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das Interesse ist definitiv da."