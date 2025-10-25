Neues Leipziger Fitnessstudio: 17 Stunden trainieren, null Personal im Gym

Wer in Gym-Ketten wie McFit, Crunchfit, FitX und Co. trainiert, muss vor allem zu Stoßzeiten mit überfüllten Studios und belegten Geräten rechnen.

Von Nico Zeißler, Juliane Bonkowski

Leipzig - Wer in Gym-Ketten wie McFit, Crunchfit, FitX und Co. trainiert, muss vor allem zu Stoßzeiten mit überfüllten Studios und belegten Geräten rechnen. Sebastian Winkelmann (38) hat mit "deingym" das Gegenstück dazu ins Leben gerufen und eröffnet ein Fitnessstudio, das sogar ohne Personal auskommt.

Sebastian Winkelmann (38) eröffnet in Plagwitz mit "deingym" ein kleines, familiäres Fitnessstudio ohne Personal. © EHL Media/Erik-Holm Langhof In der Birkenstraße 22 hinterm Felsenkeller ist in seit 30 Jahren leer stehenden Räumlichkeiten ein Gym entstanden, das in dieser Form fast ein Novum in Leipzig ist. Auf 300 Quadratmetern hat der Physiotherapeut, der bereits drei Fitnessstudios im ländlichen Gebiet betreibt, innerhalb von drei Monaten eine Trainingsfläche erschaffen, für die sich bislang schon 100 Personen angemeldet haben. Diese würden im Umfeld um das Studio wohnen oder arbeiten. "Wir wollen Leute im Umkreis von einem Kilometer ansprechen, die sagen: 'Geil, hier schlüpfe ich rein, kann schnell zum Training.' Es soll Training mit Wohnzimmercharakter sein", so Winkelmann. Leipzig Lokal Zustand deutscher Bahnhöfe oft schlecht - aber Leipzig geht als Vorbild voran Und das alles komplett ohne Personal? Per eigener App und einem QR-Code an der Tür kommen die Mitglieder ins Studio, können sich über die Applikation auch Trainingspläne erstellen, Ernährungstipps erhalten oder Eiweißprodukte nach Hause bestellen. Ebenso sieht man, wie viele Mitglieder gerade trainieren.

Mithilfe einer App scannen die Mitglieder einen QR-Code am Eingang und gelangen so ins Studio. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Deingym in Leipzig: "Wir sind kein Bodybuilder-Studio!"

Im Eingangsbereich findet Ihr Sitzmöglichkeiten und eine Kaffeemaschine für den Koffeinkick vor oder nach dem Training. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Eine Kamera erfasst im Eingangsbereich, ob tatsächlich nur eine Person das "deingym" betritt. Andernfalls erhält Winkelmann eine Alarmmeldung. Reinigungskräfte wird es aber selbstverständlich geben. Diese arbeiten bewusst während der Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten, damit die Putzleute für die Mitglieder auch Gesichter haben und nicht "unsichtbar" putzen. Angesprochen werden soll eine Altersklasse zwischen Anfang 20 und 40. Genau diese Gruppe habe sich bislang auch angemeldet, so der Chef. 8,90 Euro kostet die reguläre Mitgliedschaft pro Woche, 12,90 Euro/Woche im Flextarif mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Leipzig Lokal Sparkurs: Stadt Leipzig schließt ab Ende November zwei Bürgerbüros Bislang seien Frauen und Männer zu selben Anteilen vertreten. Für die Damen gibt es einen kleinen abgetrennten Bereich. Man sei allerdings kein Bodybuilder-Studio. "Deshalb haben wir beispielsweise auch nur Kurzhanteln bis 37,5 Kilo - das reicht uns."

Die Treppe hinab finden sich zahlreiche Sportgeräte. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Darunter auch moderne Laufbänder, die Mitarbeiter Dominik Malkhoff schon ausprobiert hat. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

