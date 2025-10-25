Neues Leipziger Fitnessstudio: 17 Stunden trainieren, null Personal im Gym
Leipzig - Wer in Gym-Ketten wie McFit, Crunchfit, FitX und Co. trainiert, muss vor allem zu Stoßzeiten mit überfüllten Studios und belegten Geräten rechnen. Sebastian Winkelmann (38) hat mit "deingym" das Gegenstück dazu ins Leben gerufen und eröffnet ein Fitnessstudio, das sogar ohne Personal auskommt.
In der Birkenstraße 22 hinterm Felsenkeller ist in seit 30 Jahren leer stehenden Räumlichkeiten ein Gym entstanden, das in dieser Form fast ein Novum in Leipzig ist.
Auf 300 Quadratmetern hat der Physiotherapeut, der bereits drei Fitnessstudios im ländlichen Gebiet betreibt, innerhalb von drei Monaten eine Trainingsfläche erschaffen, für die sich bislang schon 100 Personen angemeldet haben.
Diese würden im Umfeld um das Studio wohnen oder arbeiten. "Wir wollen Leute im Umkreis von einem Kilometer ansprechen, die sagen: 'Geil, hier schlüpfe ich rein, kann schnell zum Training.' Es soll Training mit Wohnzimmercharakter sein", so Winkelmann.
Und das alles komplett ohne Personal? Per eigener App und einem QR-Code an der Tür kommen die Mitglieder ins Studio, können sich über die Applikation auch Trainingspläne erstellen, Ernährungstipps erhalten oder Eiweißprodukte nach Hause bestellen. Ebenso sieht man, wie viele Mitglieder gerade trainieren.
Deingym in Leipzig: "Wir sind kein Bodybuilder-Studio!"
Eine Kamera erfasst im Eingangsbereich, ob tatsächlich nur eine Person das "deingym" betritt. Andernfalls erhält Winkelmann eine Alarmmeldung.
Reinigungskräfte wird es aber selbstverständlich geben. Diese arbeiten bewusst während der Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten, damit die Putzleute für die Mitglieder auch Gesichter haben und nicht "unsichtbar" putzen.
Angesprochen werden soll eine Altersklasse zwischen Anfang 20 und 40. Genau diese Gruppe habe sich bislang auch angemeldet, so der Chef. 8,90 Euro kostet die reguläre Mitgliedschaft pro Woche, 12,90 Euro/Woche im Flextarif mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit.
Bislang seien Frauen und Männer zu selben Anteilen vertreten. Für die Damen gibt es einen kleinen abgetrennten Bereich. Man sei allerdings kein Bodybuilder-Studio. "Deshalb haben wir beispielsweise auch nur Kurzhanteln bis 37,5 Kilo - das reicht uns."
Eröffnungsangebot am Samstag und Sonntag
Im Untergeschoss befinden sich nagelneue und hochwertige Geräte von Matrix und Vision, die sich in Sebastian Winkelmanns bisherigen Gyms etabliert haben.
Von 6 bis 23 Uhr wird das Gym künftig geöffnet haben. "Damit holen wir die meisten ab", weiß Winkelmann aus Erfahrung. Sollte es in dieser Zeit zu Verletzungen oder Notfällen kommen, steht neben der 112 auch eine Notfallnummer des Studios bereit.
An ein paar Feinheiten muss noch gewerkelt werden, bis alles an Ort und Stelle ist und sich die Mitglieder vollends austoben können.
Ihr seid neugierig geworden? Am Samstag und Sonntag (25. und 26. Oktober) gibt es zwischen 10 und 18 Uhr zwei Schnuppertage mit einem unschlagbaren Eröffnungsangebot: drei Monate gratis für alle, die an diesen Tagen einen Vertrag abschließen.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof