Notfall am 2. Weihnachtsfeiertag? Diese Leipziger Ärzte und Apotheken haben geöffnet

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist Weihnachten, liebe Leute! Natürlich kann auch während des Fests der Liebe mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch am zweiten Weihnachtsfeiertag in Leipzig geöffnet haben.

Diese Arztpraxen und Notfallzentren sind am 26. Dezember im Dienst:

Auch an den Feiertagen kann ein Besuch beim Arzt mal notwendig werden. Wo Ihr in Leipzig Hilfe erhaltet, haben wir für Euch zusammengefasst. (Symbolfoto) © megaflopp/123RF Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft: Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)



der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 20 Uhr) Leipzig Lokal Logo-Zoff, Baustellen-Partys und Weltmeister: Diese kuriosen Schlagzeilen gab es 2025 in Leipzig Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr) Der allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr) Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Diese Apotheken übernehmen am zweiten Weihnachtsfeiertag den Notdienst