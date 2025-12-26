Hürde für Frauen, die vor ihren Männern fliehen: "Was, wenn der Täter kommt und die Tür einschlägt?"

Leipzig - Häusliche Gewalt passiert leise, hinter verschlossenen Türen und meistens sind Frauen davon betroffen. Wenn die eigene Wohnung keine Sicherheit mehr bietet und die Flucht in ein Frauenhaus die letzte Option ist, braucht es Projekte, wie "SieWo - Sie wohnt gewaltfrei", um Frauen Unterstützung und vor allem eine Perspektive abseits des Ex-Partners zu geben.

Alla Lysenko arbeitet zusammen mit ihrer Kollegin als Projektmitarbeiterin für Fallarbeit. © Lutz Brose

Frauenhäuser sind lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg in ein neues gewaltfreies Zuhause. Doch das muss in Leipzig erstmal gefunden werden.

Bei einem so ausgeschöpften Wohnungsmarkt ist das generell schon nicht einfach. Gewaltbetroffene, häufig traumatisierte Frauen haben es noch schwerer.

Vermieter ringen oft mit Vorurteilen. Getreu nach dem Motto: "Was ist, wenn der Täter kommt und die Tür einschlägt?", erzählt Alla Lysenko im Gespräch mit TAG24. Sie arbeitet zusammen mit ihrer Kollegin Ursula Baur an den Fällen.

Beide helfen mit "SieWo" Betroffenen, den Schritt aus Frauenhäusern hinaus in eine neue Wohnung zu meistern - unterstützen bei der Suche, den Besichtigungen und sind auch im Nachhinein ein sicherer Anker bei Problemen und Fragen.

Denn von Gewalt betroffene haben in Bezug auf die eigene Selbstständigkeit ganz verschiedene Ausgangslagen. Nicht jede Frau spricht Deutsch, manche können nicht lesen, andere sind gehörlos oder blind. Auch das verkompliziert die Suche für Betroffene.

Im Januar 2025 wurde das Projekt gestartet und konnte trotz seiner bisher überschaubaren Laufzeit bereits einige Erfolge generieren. Insgesamt konnten acht Wohnungen in Leipzig vermittelt werden, durch die 19 Personen (Frauen mit ihren Kindern) ein neues, sicheres Zuhause gefunden haben.