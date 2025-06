In Leipziger Plattenbauviertel: So hübsch ist der neu gestaltete Platz

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Paunsdorf ist am Mittwoch nach rund drei Monaten Bauzeit der neu gestaltete Platz "Am Vorwerk" von Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal eingeweiht worden. Mit neuen Wegen, einer Pergola sowie Bäumen, Sträuchern und Pflanzen wurde die Aufenthaltsqualität des Platzes in der Heiterblickallee erhöht. Gefördert wurde die Maßnahme aus dem Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt".