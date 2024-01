"Nie damit gerechnet": Bundesverdienstorden an Roland Geistert aus Liebertwolkwitz überreicht

Das muss der Ortsvorsteher von Liebertwolkwitz erst mal sacken lassen: Roland Geistert (73) bekam am Freitag in Dresden den Bundesverdienstorden überreicht.

Von Anke Brod

Leipzig - Das muss der Ortsvorsteher von Liebertwolkwitz erst mal sacken lassen: Roland Geistert (73) bekam am Freitag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) in Dresden den Bundesverdienstorden überreicht.

Am Freitag überreichte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU, r.) dem Leipziger Roland Geistert (73) den Bundesverdienstorden. Völlig perplex hatte Roland die Einladung zu dem Festakt in der Sächsischen Staatskanzlei kurz vor Weihnachten aus seinem Briefkasten gefischt.

"Ich möchte Euch heute herzliche vorweihnachtliche Grüße senden", verkündete er am 18. Dezember via Messengerdienst gegenüber Freunden und Bekannten. Er schrieb: "Für mich ein besonderer Tag, habe ich doch heute mit dem Schreiben von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland angekündigt bekommen." Leipzig Lokal "Von Geist belästigt" und "Swimmingpool mit Fischen": So kurios bewerten Google-User das Leipziger Völki Niemals habe er an so eine Wertschätzung gedacht und fügte hinzu: "Voller Ehrfurcht, Freude und Dankbarkeit bin ich stolz über die Auszeichnung!" Roland Geistert habe mit seinem besonderen ehrenamtlichen Engagement viel zum Zusammenhalt in der Bürgerschaft und einer positiven Entwicklung in seinem Heimatort Liebertwolkwitz beigetragen, hieß es in der Begründung zur Ordensverleihung. Seit 2014 ist Geistert, der in Liebertwolkwitz mit seinen Söhnen Holger und Thomas einen Karosseriefachbetrieb führt, als Ortsvorsteher aktiv. Seit der Eingemeindung nach Leipzig 1999 agierte er dort bereits als Ortschaftsrat. "Durch seinen Einsatz wurde unter anderem die Ausstattung der Bildungseinrichtungen verbessert", hieß es beim Festakt in Dresden.

