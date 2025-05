Noch diese Woche ist Schluss: Helios-Klinik in Schkeuditz schließt

Schkeuditz - Schon am Mittwoch ist Schluss: Die Helios-Klinik in Schkeuditz soll ihre Stationen von der Versorgung abmelden und damit auch komplett schließen.

Im März 2023 streikten die Mitarbeitenden noch für mehr Lohn, jetzt sollen sie an andere Standorte versetzt werden. (Archivbild) © Michael Strohmeyer

"Der operative Betrieb wird spätestens zum 31. Mai vorerst eingestellt. Bis Mittwoch sollen bereits die stationären Bereiche von der Versorgung abgemeldet werden", sagte eine Helios-Sprecherin gegenüber der dpa.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, sollen aktuell nur noch zwölf Patienten in dem Klinikum behandelt werden. Sie werden verlegt oder entlassen.

Man wolle sich mehr auf die Helios-Kliniken in Leipzig konzentrieren und Kompetenzen und Leistungen dorthin verlegen. Auch bereits geplante Operationen in Schkeuditz sollen in die Messestadt verlegt werden.

Die rund 200 Mitarbeitenden in Schkeuditz sollen Übernahmeangebote für andere Helios-Kliniken in der Region bekommen. Möglich sind zum Beispiel das Herzzentrum oder das Park-Klinikum in Leipzig, die Helios-Klinik Leisnig oder in Köthen in Sachsen-Anhalt.