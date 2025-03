Noch vor Dresden und Chemnitz: Leipziger Studenten zahlen für WG-Zimmer am meisten

Leipzig ist die größte Studentenstadt, doch wer während der Studienzeit ein WG-Zimmer in der Messestadt sucht, muss tief in die Tasche greifen.

Von Michel Winde Leipzig - Teurer als in Dresden und Chemnitz: Leipzig ist die größte sächsische Studentenstadt, doch wer während der Studienzeit ein WG-Zimmer in der Messestadt sucht, muss tief in die Tasche greifen.

Auch wenn Leipzig die Mietpreise für WGs in Sachsen mit anführt, liegt die Stadt noch immer unter dem bundesweiten Durchschnitt. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel Laut einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de werden kurz vor dem Sommersemester 405 Euro in Leipzig fällig. In Dresden sind es 350 Euro. Am günstigsten wohnen Studentinnen und Studenten in Chemnitz. Dort liegen die Kosten im Mittel bei 265 Euro für ein WG-Zimmer. Damit bewegen sich die sächsischen Hochschulstädte unter dem deutschlandweiten Niveau. Im Schnitt kostet ein WG-Zimmer bundesweit kurz vor dem Sommersemester der Auswertung zufolge 493 Euro. Leipzig Lokal Deshalb zieht das Schauspiel Leipzig auf dieses DDR-Gelände um Das sei ein Plus von 4 Euro (0,9 Prozent) im Vergleich zum vorherigen Semester und ein Zuwachs von 14 Euro (2,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Vor dem Wintersemester 2013/2014 kostete ein WG-Zimmer im Schnitt noch 324 Euro.

Mehr als 600 Euro in Frankfurt, München oder Hamburg