Nur noch Tempo 30! Auf dieser Leipziger Verkehrsader muss jetzt auf die Bremse gedrückt werden

Leipzig - Die Waldstraße im Leipziger Nordwesten wird ab Montag größtenteils zur Tempo-30-Zone.

Auf der Waldstraße muss bald langsamer gefahren werden. (Archivfoto) © Stadt Leipzig

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, betrifft die Maßnahme den viel befahrenen Teil zwischen der Jahnallee und der Goyastraße. Mit der Reduzierung auf Tempo 30 soll die Lärmbelastung in dem beliebten Wohnviertel reduziert werden.

Lediglich auf der Fortführung der Waldstraße durch den Auwald soll Tempo 50 beibehalten werden. Die Beschilderungsarbeiten sollen nach Angaben der Stadt rund 9500 Euro kosten.

Gleichzeitig werden entlang der Waldstraße neue Lieferzonen für Gewerbetreibende ausgewiesen. Das betrifft die jeweils östlichen Zufahrten der Hinrichsenstraße, Feuerbachstraße und der Wettiner Straße.

Im Laufe des Jahres sollen an diesen Stellen auf dem Boden außerdem die orangenen Piktogramme eines Lieferanten mit Sackkarre aufgemalt werden, die bereits an mehreren Orten im Stadtgebiet zu finden sind.