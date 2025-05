05.05.2025 11:09 Ob Ruhe im Grünen oder Party beim Festival: Das geht diese Woche in Leipzig

Von Emily Mittmann

Leipzig - Von Festivals über Flohmärkte bis hin zu Abenden im Biergarten und Nachmittagen im Garten: In den TAG24-Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, was in Leipzig los ist. Gemeinsam Gärtnern (am Montag) Langeweile in den eigenen vier Wänden? Der Gemeinschaftsgarten Hildegarten in Plagwitz entführt Euch ins Grüne. Jeden Montag könnt Ihr von 16 bis 19 Uhr kostenlos zwischen den Pflänzchen mit anpacken, gärtnern und genießen. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Denkmalsozial.de. Im Hildegarten in Plagwitz könnt Ihr jeden Montag zwischen 16 und 19 Uhr mitgärtnern. (Symbolbild) © 123RF/gastas Flohmarkt aus Kabarett und Varieté (am Dienstag) Zusammen mit dem Krystallpalast Varieté veranstaltet das Kabarett academixer am Dienstag einen Flohmarkt. Von 15 bis 20 Uhr durchstöbert Ihr den extravaganten Fundus der Theater und findet dabei mit Sicherheit ganz besondere Stücke. Das Beste daran ist, dass Ihr für die Teile maximal 10 Euro bezahlt. Der Eintritt zum academixer-Keller ist frei. Das Kabarett academixer lädt zusammen mit dem Krystallpalast Varieté am Dienstag zum Flohmarkt. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto Kneipenquiz in der Moritzbastei (am Mittwoch) Besserwisser aufgepasst, hier könnt Ihr Euch beweisen! Das Kneipenquiz der Moritzbastei stellt nämlich Euer Allgemeinwissen auf den Prüfstand. Liegt Ihr mit Euren Antwort richtig, sammelt Ihr Punkte, mit denen Ihr am Ende jeder Runde Pfeffi-Shots absahnen könnt. Los geht's um 19 Uhr. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Moritzbastei.de. Die Moritzbastei veranstaltet am Mittwoch das Kneipenquiz, bei dem Ihr Pfeffi-Shots gewinnen könnt. © Emily Mittmann Thailand-Festival (am Freitag) Ab Freitag bekommt Ihr vor dem Völkerschlachtdenkmal gleich ein ganzes Festival geboten. Das Thailand-Festival nimmt Euch mit nach Südostasien und macht Euch mit den interessantesten Spezialitäten bekannt. Das umfasst sowohl außergewöhnliches Streetfood, exotische Früchte und leckere Drinks als auch Musik, Tanz und sogar die berühmten Thaimassagen. Von 14 Uhr bis 23 Uhr kann das Festival kostenlos besucht werden. Vor dem Völkerschlachtdenkmal findet am Freitag das Thailand-Festival statt. © Sebastian Willnow/dpa Juicy Festival (am Freitag) Auch am anderen Ende der Stadt gibt es am Freitag gleich ein ganzes Festival samt Line-up zu bestaunen. In Möckern laden die Pittlerwerke ab 20 Uhr zum Juicy Festival. Bis Samstag um 22 Uhr sorgen mehr als 50 Künstler auf vier Floors für Stimmung. Mit mehr als 50 Künstlern feiern die Pittlerwerke am Freitag das Juicy Festival. © Emily Mittmann Die Musik reicht unter anderem von House Music über Techno und Trance bis hin zu Hardgroove. Tickets bekommt Ihr auf Pittlerwerke.org. TAG24 wünscht eine schöne Woche!



Titelfoto: Bildmontage: 123RF/gastas, Emily Mittmann, 123RF/federicofoto