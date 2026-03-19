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Opel und Skoda krachen in Gohlis zusammen: Pendler drängeln sich durch Unfallstelle

Bei einem Autounfall im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Bei einem Autounfall im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt. Da es einige Pendler im Berufsverkehr offenbar besonders eilig hatten und sich durch die Unfallstelle drängelten, ermittelt die Polizei nun auch gegen zumindest eine nicht am Unfall beteiligte Frau.

Um 7.55 Uhr krachten beide Autos zusammen.
Um 7.55 Uhr krachten beide Autos zusammen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 bestätigte, krachten um 7.55 Uhr ein Opel und ein Skoda auf der Kreuzung Coppistraße/Geibelstraße zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die herbeigeeilte Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt, wurde jedoch um 8.31 Uhr wieder durch die Einsatzkräfte freigegeben. Die Buslinie 90 musste umgeleitet werden, verkehrt aktuell jedoch wieder planmäßig.

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Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei versuchten offenbar gleich mehrere ungeduldige Autofahrer, die Kreuzung zu passieren und das trotz deutlich erkennbarer Straßensperrung.

Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um die Unfallstelle zu räumen und ausgelaufenen Kraftstoff zu sichern.
Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um die Unfallstelle zu räumen und ausgelaufenen Kraftstoff zu sichern.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Mehrere ungeduldige Autofahrer drängelten sich an der Unfallstelle vorbei.
Mehrere ungeduldige Autofahrer drängelten sich an der Unfallstelle vorbei.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Gegen mindestens eine Fahrerin wurden aufgrund dieses Verhaltens schließlich Ermittlungen eingeleitet.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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