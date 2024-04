Opening noch in dieser Woche! Hier in Leipzig eröffnet eine neue Starbucks-Filiale

Leipzig - Wer etwas von Starbucks will und gerade in Leipzig ist, besucht einen der beiden Stores im Hauptbahnhof oder der Grimmaischen Straße. Schon in wenigen Tagen ist die Messestadt aber um eines der Kaffeehäuser reicher. Bis Jahresende soll der Bestand sogar verdoppelt werden.

Der noch geschlossene Store: Hier eröffnet wohl am Donnerstag Leipzigs dritter Starbucks. © Nico Zeißler

Denn das 1971 in Seattle gegründete US-Unternehmen wird voraussichtlich noch in dieser Woche eine Filiale in der Petersstraße eröffnen. Läuft alles glatt, darf der Kaffee-Gigant mit einem weltweiten Jahresumsatz von knapp 36 Milliarden US-Dollar bereits am Donnerstag (11. April) seine elektrische Eingangstür zwischen H&M und Deichmann für Gäste entriegeln.

Wo zuvor das Asia-Restaurant "Sushi & Nem" beheimatet war, fand eine Kernsanierung statt. Künftig werden auf einer Fläche von 140 Quadratmetern die kulinarischen Wünsche der Starbucks-Liebhaber erfüllt.

Das sind zwar fast 80 Quadratmeter weniger als in der Grimmaischen Straße, was dem Kundenaufkommen aufgrund der ebenfalls exzellenten Lage aber keinen Abbruch tun dürfte.

Am Eröffnungstag wird es - so lange der Vorrat reicht - einen Reusable Cup, also wiederverwendbaren Becher, zu jeder Bestellung geben.