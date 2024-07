05.07.2024 13:55 Park-Chaos adé? Leipziger Flughafen bekommt neue Stellplätze – für sportliche Preise

Von Lutz Brose Schkeuditz - Schluss mit dem Park-Chaos am Leipziger Flughafen? Am kommenden Mittwoch soll der Parkplatz P7 mit rund 500 Stellflächen endlich in Betrieb genommen werden. Der neue Parkplatz P7 kann ab kommender Woche genutzt werden. © Lutz Brose Damit reagiert der Airport auf die hohe Nachfrage im vergangenen Sommer. In der Hauptreisezeit hatten Passagiere Mühe, einen Parkplatz auf dem Flughafengelände zu finden. In der Folge wurden Fahrzeuge wild in der Ortslage Kursdorf oder neben den regulären Parkplätzen abgestellt. Einige der Autos wurden aus Sicherheitsgründen sogar abgeschleppt. Der neue Parkplatz ist auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern entstanden und nur fünf Gehminuten vom Ankunftsterminal entfernt. Auf dem P7 ist das Parken ganzjährig vorgesehen. Leipzig Lokal Kretschmer in neuem XXL-Solarpark: "Nicht auf Teufel komm raus CO2 einsparen" Für Kurzparker allerdings wenig geeignet: Für einen Tag werden sportliche 60 Euro fällig. Für 90 Euro kann das Auto allerdings eine ganze Woche lang abgestellt werden. Bei Onlinebuchungen wird es noch einmal etwas günstiger. Die Höchstparkdauer beträgt 35 Tage. Bilder von wild parkenden Autos gehören nun hoffentlich der Vergangenheit an. © Lutz Brose Bislang blieb in diesen Sommerferien das Park-Chaos wie im vergangenen Jahr immerhin aus. Augenscheinlich sind auf allen Parkplätzen freie Stellflächen zu finden, was auch das Onlinebuchungsportal des Flughafens bestätigt.

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose