Parkschein ziehen ist in Leipzig nun noch einfacher: 191 Automaten aufgerüstet

Leipzig - Das Kleingeld zählen hat nun offiziell ein Ende. Zumindest was die Parkschein-Automaten im Leipziger Stadtgebiet angeht.

Ab jetzt kann an allen Parkschein-Automaten Leipzigs bargeldlos bezahlt werden. (Archivbild) © dpa/Stefan Sauer

Ab sofort kann offiziell an allen Parkschein-Automaten bargeldlos bezahlt werden.

Bereits in der Vergangenheit rüstete Leipzig, was das angeht, ordentlich auf. In den vergangenen Tagen bekamen dann die letzten verbleibenden 17 von insgesamt 191 Automaten das Update zur Kartenzahlung.

Wer also keine Lust mehr hat, vor den Automaten im Bargeldfach der Geldbörse nach Kleingeld zu suchen, kann jetzt auch mit Kreditkarten und Debitkarten sowie kontaktlos via Master, Maestro, Vpay und Visa zahlen.

Durch diese Optionen soll das Bezahlen noch komfortabler werden. So auch beispielsweise für Touristen aus dem Nicht-EU-Raum.