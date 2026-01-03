Passt ja zu den guten Vorsätzen... Klinik sucht Dicke für neue Abspeck-Studie
Leipzig - Passend zu den Vorsätzen fürs neue Jahr sucht das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) Übergewichtige. In einer Studie wollen Wissenschaftler ein neues Abnehm-Programm testen. In dessen Mittelpunkt stehen Shakes, die Mahlzeiten ersetzen sollen.
Der Januar ist traditionell der Monat der guten Absichten - endlich abnehmen, Alkoholabstinenz und mehr Sport lauten die immer gleichen Vorsätzen, die in ebenso schöner Regelmäßigkeit später wieder gebrochen werden. Und so werden die Deutschen immer dicker.
Fast jeder vierte Erwachsene hierzulande gilt heute als übergewichtig. Das heißt, sein Body-Mass-Index überschreitet die 30. Adipositas, uncharmant auch Fettleibigkeit genannt, hat nicht selten gravierende gesundheitliche Folgen wie Diabetes, Bluthochdruck und verstärkter Gelenkverschleiß.
"Schon ein Kilo weniger Gewicht kann den Blutdruck senken. Eine Gewichtsabnahme kann auch Gelenkschmerzen verbessern", erklärt Haiko Schlögl, Oberarzt der Klinik für Endokrinologie am UKL.
Gerade für jüngere Menschen sei jetzt ein guter Zeitpunkt, gesundheitliche Weichen zu stellen.
Abnehmstudie der Uniklinik: Diese Voraussetzungen müssen Teilnehmer erfüllen
Schlögl ist Leiter der großen Abnehm-Studie "DOC Weight 2.3", die Methoden einer nachhaltigen Gewichtsreduktion untersucht. Der Ansatz der Leipziger Wissenschaftler ist eine Kombination aus Verhaltenstraining, Sporttherapie und der so genannten Formula-Diät. Letztere basiert auf speziellen Shakes, die ganze Mahlzeiten ersetzen.
Trotz deutlich reduzierter Kalorienzufuhr riefen diese ein gutes Sättigungsgefühl hervor, erklärt Schlögl. "Wir wollen zeigen, dass eine medizinisch begleitete Gewichtsabnahme auch langfristig funktioniert und sich gut in den Alltag integrieren lässt."
Für ihre Studie suchen die Mediziner Menschen von 18 bis 70 Jahren, deren BMI zwischen 30 und 50 liegt, die der deutschen Sprache mächtig sind und wirklich abnehmen wollen. Zudem dürfen sie nicht an einer schweren akuten oder chronischen Krankheit leiden. Bewerbungen: [email protected]
Titelfoto: IMAGO/Zoonar