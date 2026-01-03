Passt ja zu den guten Vorsätzen... Klinik sucht Dicke für neue Abspeck-Studie

Leipzig - Passend zu den Vorsätzen fürs neue Jahr sucht das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) Übergewichtige. In einer Studie wollen Wissenschaftler ein neues Abnehm-Programm testen. In dessen Mittelpunkt stehen Shakes, die Mahlzeiten ersetzen sollen.

Die Völlerei zum Jahreswechsel hat ihre Spuren hinterlassen. Die Pfunde müssen nun wieder runter. © IMAGO/Zoonar

Der Januar ist traditionell der Monat der guten Absichten - endlich abnehmen, Alkoholabstinenz und mehr Sport lauten die immer gleichen Vorsätzen, die in ebenso schöner Regelmäßigkeit später wieder gebrochen werden. Und so werden die Deutschen immer dicker.

Fast jeder vierte Erwachsene hierzulande gilt heute als übergewichtig. Das heißt, sein Body-Mass-Index überschreitet die 30. Adipositas, uncharmant auch Fettleibigkeit genannt, hat nicht selten gravierende gesundheitliche Folgen wie Diabetes, Bluthochdruck und verstärkter Gelenkverschleiß.



"Schon ein Kilo weniger Gewicht kann den Blutdruck senken. Eine Gewichtsabnahme kann auch Gelenkschmerzen verbessern", erklärt Haiko Schlögl, Oberarzt der Klinik für Endokrinologie am UKL.

Gerade für jüngere Menschen sei jetzt ein guter Zeitpunkt, gesundheitliche Weichen zu stellen.