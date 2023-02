"Penispflanze": Hier kann aktuell eine der größten Blüten der Welt bewundert werden

Die Teufelszunge treibt gerade ihre Blüte aus. © Montage: 123RF/aksenovko, 123RF/uladzimirzuyeu

Umgangssprachlich wird sie nämlich auch "Penispflanze" genannt. Tatsächlich, so berichtet "T-Online", lautet ihr wissenschaftlicher Name Amorphophallus decus-silvae, was übersetzt in etwa "unförmiger Penis" heißt.

Laut Leipziger Stadtverwaltung stammt das ungewöhnliche Gewächs ursprünglich aus Südostasien und gehört zur Gattung der Titanwurze innerhalb der Familie der Aronstabgewächse.

In den Botanischen Lehrgarten gelangte sie dank der Schulleiterin der Henriette-Goldschmidt-Schule, Dr. Sigrun Helfricht, die die Pflanze der Einrichtung schenkte.

Dort blüht die Teufelszunge nun zum ersten Mal. Dabei wächst sie aus einer Knolle und kann bis zu 2,5 Meter hoch werden.

Das Leipziger Exemplar habe mittlerweile eine Höhe von 1,70 Metern erreicht. In den kommenden ein bis zwei Tagen werden sie voll erblühen.

Besichtigt werden kann die Teufelszunge zu den üblichen Öffnungszeiten des Schulbiologiezentrums Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr.