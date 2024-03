Perfekt für Pendler! Das hat es mit den neuen "Fahrrad-Boxen" in Leipzig auf sich

Die Boxen bedient man über die LeipzigMOVE-App. © L-Gruppe

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden die gesicherten Fahrrad-Boxen für Pendler an ausgewählten Bahnhöfen eingerichtet, so unter anderem an den Haltestellen Franzosenallee, Knauthain und Gohlis.

Acht Garagen, in denen jeweils 20 Drahtesel untergebracht werden können, sowie vier Boxen für je zwölf Räder sollen die bisher vorhandenen Bike&Ride-Angebote im Stadtgebiet unterstützen und den Umstieg erleichtern.

Die Stellplätze werden über die LeipzigMOVE-App gebucht und geöffnet. Wer sich spontan einen Ein-Tages-Platz für das Fahrrad besorgen will, muss einen Euro pro Tag bezahlen. Entscheidet man sich für ein Jahresabo, kommt man auf einen täglichen Preis von 25 Cent.