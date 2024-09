Pläne vorgestellt: So sieht die neue Brücke über die Leipziger Eisenbahnstraße aus

Leipzig - Für den künftigen Parkbogen Ost bekommt der Leipziger Osten eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Eisenbahnstraße . Die umfangreichen Bauarbeiten starten im kommenden Februar und werden für einiges an Verkehrschaos sorgen .

Ab Februar 2025 beginnen die Bauarbeiten an der neuen Brücke über die Eisenbahnstraße. So soll diese schließlich aussehen. © KHP Leipzig

Den Angaben der Stadt nach soll die neue Brücke den Parkbogen Ost im Bereich des Sellerhäuser Bogens über die Eisenbahnstraße führen. Das Konstrukt soll aus verschiedenen Stahlmodulen bestehen und damit den früheren Bahn- und Industriecharakter der stillgelegten Bahntrasse aufgreifen.

Im Bereich der Widerlager der Brücke sollen Nistkästen als Brutplätze für Vögel und Fledermäuse angebracht werden.

Für die Bauarbeiten an der Stahlkonstruktion sind rund 2,5 Millionen Euro und elf Monate Bauzeit eingeplant. In dieser Zeitspanne muss die Eisenbahnstraße in dem Bereich für den Autoverkehr voll gesperrt werden.

Für Fußgänger werden Tunnel eingerichtet. Für Anlieger bleibt die Eisenbahnstraße sowohl von der Annenstraße als auch der Jesewitzer Straße kommend bis zum Baustellenbereich befahrbar.

Abschließend soll noch der Stadtrat über das Bauvorhaben abstimmen.