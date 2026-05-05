Leipzigs OB Jung bei Gedenkandacht: "Können unsere Städte nicht zu Festungen umbauen"

Leipzig - Als Jeffrey K. (33) am Montag mit seinem Auto unschuldige Passanten in der Leipziger Innenstadt tötete , kamen die Menschen nur wenige Meter weiter in der Nikolaikirche zusammen, um am Friedensgebet teilzunehmen. 24 Stunden später versammelten sich dort erneut etwa 800 Menschen, um sich bei einer Gedenkandacht angesichts der Tragödie gegenseitig Kraft zu geben. Unter ihnen: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD ), der selbst einige Worte an die Anwesenden richtete.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) bei der Gedenkandacht in der Nikolaikirche. Am Dienstag kamen dort etwa 800 Menschen zusammen, um den Opfern der Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt zu gedenken. © EHL Media/Johannes Landgraf

"Was gestern geschah, mitten im Alltag, mitten in unserer Stadt, mitten unter uns, ist für mich völlig unbegreiflich", sagte das Stadtoberhaupt in seiner Ansprache. "Wir betrauern diejenigen, die wir verloren haben. Wir denken an die Verletzten, die noch einen langen Weg vor sich haben – körperlich und viele seelisch. Wir denken an die Angehörigen, denen wir heute am wenigsten geben können, von dem, was sie brauchen, nämlich ihre Menschen zurück."

Jung bedankte sich bei den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr, dem Rettungsdienst und Kriseninterventionsteam sowie Ersthelfern und Passanten, die alles gegeben hätten, um für ihre Mitmenschen da zu sein. "Das ist Gemeinschaft. Das ist das, was uns ausmacht."

Er betonte, dass an diesem Dienstag nicht der Tag für Antworten sei, sondern der Tag, um zu trauern. Gleichzeitig bemerkte er jedoch auch: "Wir können unsere Städte nicht zu Festungen umbauen."

Bereits kurz nach der Tragödie waren Fragen aufgekommen, warum die Zufahrt zur Grimmaischen Straße, die Jeffrey K. entlanggefahren war, nicht besser gesichert war. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte am Montag erklärt, dass sich derartige Taten trotz Sicherheitskonzepten nie vollständig verhindern ließen.