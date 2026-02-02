Polizei hofft auf weitere Hinweise: Zeuge will zwei Männer bei Brandanschlag auf HFC-Bus gesehen haben

Frankfurt am Main - Nach dem Branda nschlag auf den U19-Mannschaftsbus des Halleschen FC am Mainufer in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Einen ersten Hinweis auf die möglichen Täter gibt es dabei bereits.

Der Bus wurde bei dem Brandanschlag vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. (Archivbild) © IMAGO / 5VISION.NEWS

Wie das Frankfurter Polizeipräsidium am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 1.55 Uhr in der Tatnacht zwei vermummte Gestalten vom Bus wegrennen sehen.

"Zu den Personen ist lediglich bekannt, dass eine der beiden eine stämmige Statur hatte, die weitere Person wurde als schlank beschrieben", so ein Polizeisprecher.

Der Mannschaftsbus war bei dem Brandanschlag vollständig zerstört worden. Infolge des Feuers gelangten Betriebsstoffe und Löschwasser über den Uferweg in den Main, wodurch das Gewässer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

"Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes lassen sich nicht einfach abhaken", teilte der HFC am Montag mit. "Sie wirken nach und beschäftigen uns weiterhin. […] Was geschehen ist, werden wir nicht vergessen. Aber wir lassen uns davon nicht lähmen."