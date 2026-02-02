 23.359

HFC-Mannschaftsbus abgefackelt: "Dieser Angriff überschreitet jede Grenze"

Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Von Jan-Gerrit Vahl

Frankfurt am Main/Halle (Saale) - Am frühen Sonntagmorgen brannte ein Reisebus in Frankfurt am Main. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Nun stellte sich heraus, dass es sich bei dem vollständig zerstörten Fahrzeug um den Mannschaftsbus der U19 des Halleschen FC handelt. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.

Der Bus wurde durch die Flammen vollständig zerstört.
Der Bus wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

"Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff auf den HFC-Mannschaftsbus, mit dem unsere U19-Mannschaft in Frankfurt war", teilte der Verein aus Halle an der Saale am Sonntagvormittag mit. "In der Nacht nach dem Freundschaftsspiel bei Eintracht Frankfurt wurde der Bus von Unbekannten angezündet und zerstört."

Glücklicherweise habe sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Bus befunden. Der Schock bei Spielern und Betreuern sitze dennoch tief, heißt es.

Man sei traurig, dass das junge Team "Ziel eines solchen Gewaltaktes" geworden sei. Der HFC fordert eine konsequente und lückenlose Aufklärung der Tat.

"Dieser Angriff überschreitet jede Grenze. Er richtet sich nicht nur gegen unseren Verein, sondern gegen die Werte des Sports und unserer Gesellschaft insgesamt. [...] Unsere Gedanken sind bei unseren Spielern, dem Trainerteam und allen Betroffenen, die diese Nacht verarbeiten müssen."

Von dem Fahrzeug ist nur noch die Hülle übrig geblieben.
Von dem Fahrzeug ist nur noch die Hülle übrig geblieben.

Riesige Rauchsäule über Frankfurt

Die Rauchsäule war weithin sichtbar.
Die Rauchsäule war weithin sichtbar.  © PR/Feuerwehr Frankfurt am Main

Wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr mitteilte, waren bei der Leitstelle gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag zugleich mehrere Notrufe eingegangen.

Zeugen berichteten von einer schwarzen Rauchsäule am südlichen Mainufer.

Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein roter Reisebus bereits vollständig in Flammen stand. Erst gegen 3.30 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und eine Sonderkommission eingerichtet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen am Sonntagmittag noch keine Erkenntnisse vor.

